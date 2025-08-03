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Пожар на нефтебазе в Сочи полностью ликвидировали

Пожар на нефтебазе в Сочи полностью ликвидировали - РИА Новости, 03.08.2025

Пожар на нефтебазе в Сочи полностью ликвидировали

Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью ликвидирован, написал в Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T16:18:00+03:00

2025-08-03T16:18:00+03:00

2025-08-03T16:33:00+03:00

происшествия

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью ликвидирован, написал в Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин."На нефтебазе в Адлерском районе зафиксирована полная ликвидация горения, пожар цистерны с топливом потушен", - говорится в сообщении.По данным оперативного штаба Краснодарского края, возгорание было ликвидировано в 16.00 мск. В процессе тушения, по словам мэра, пожарные прибегали к "пенной атаке", чтобы исключить дальнейшее тление. Всего в ликвидации возгорания было задействовано 90 сотрудников МЧС.Общая площадь возгорания составляла 362 квадратных метра, как сообщали ранее в оперштабе Кубани.Утром в воскресенье глава города Сочи Андрей Прошунин заявил, что на нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошло возгорание резервуара с топливом, позже загорелся второй резервуар. Также ранее аэропорт Сочи сообщал о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. При этом на территории Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА. Пожар произошел в цистерне с нефтепродуктами из-за попадания в нее обломков БПЛА.

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сочи

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происшествия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)