https://ria.ru/20250803/chp-2033104511.html

Спасатели эвакуировали 17 туристов из затопленного урочища на Кубани

Спасатели эвакуировали 17 туристов из затопленного урочища на Кубани - РИА Новости, 03.08.2025

Спасатели эвакуировали 17 туристов из затопленного урочища на Кубани

Спасатели эвакуировали 17 туристов из затопленного урочища в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T15:41:00+03:00

2025-08-03T15:41:00+03:00

2025-08-03T15:41:00+03:00

происшествия

горячий ключ

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 17 туристов из затопленного урочища в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В воскресенье глава города Горячий Ключ Сергей Белопольский заявил, что спасатели направлены к туристам, оказавшимся в затопленном из-за смерча урочище в селе Фанагорийское на Кубани. По данным Белопольского, в урочище находилась неорганизованная группа туристов в составе 15-20 человек. "Поступило сообщение, что в районе города Горячий Ключ вода отрезала незарегистрированную группу туристов количеством в 17 человек. Одна из участниц тургруппы сломала ногу", - рассказали агентству в пресс-службе министерства. В МЧС отметили, что на тяжелой высокопроходимой технике спасатели доставили всех в безопасное место.

https://ria.ru/20250730/mchs-2032406467.html

горячий ключ

краснодарский край

россия

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происшествия, горячий ключ, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)