https://ria.ru/20250803/chp-2033095381.html

В Новосибирской области произошла стрельба, один человек погиб

В Новосибирской области произошла стрельба, один человек погиб - РИА Новости, 03.08.2025

В Новосибирской области произошла стрельба, один человек погиб

В Новосибирской области на парковке в селе Усть-Тарка произошла стрельба, есть погибший, сообщила СУ СК по региону. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:19:00+03:00

2025-08-03T14:19:00+03:00

2025-08-03T21:34:00+03:00

происшествия

новосибирская область

россия

лесной

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 3 авг – РИА Новости. В Новосибирской области на парковке в селе Усть-Тарка произошла стрельба, есть погибший, сообщила СУ СК по региону. "По данным следствия, ночью с 2 на 3 июня 2025 года <…> двое мужчин и одна женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проследовали на стоянку автомобилей, где произвели множественные выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых получили ранения 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек", — заявили там.Мужчина скончался на месте происшествия. Девочку доставили в больницу. ЧП произошло на улице Лесной. Инициаторов произошедшего задержали полицейские."Предварительно установлено, что между группой граждан произошел словесный конфликт, в результате которого 21-летний мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия", — уточнили в ГУ МВД. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК. Все трое подозреваемых задержаны. В ближайшее время следователи СК планируют предъявить им обвинение и направить ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

https://ria.ru/20250605/strelba-2021035530.html

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происшествия, новосибирская область, россия, лесной, следственный комитет россии (ск рф)