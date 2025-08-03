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В Новосибирской области произошла стрельба, один человек погиб - РИА Новости, 03.08.2025
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14:19 03.08.2025 (обновлено: 21:34 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/chp-2033095381.html
В Новосибирской области произошла стрельба, один человек погиб
В Новосибирской области произошла стрельба, один человек погиб - РИА Новости, 03.08.2025
В Новосибирской области произошла стрельба, один человек погиб
В Новосибирской области на парковке в селе Усть-Тарка произошла стрельба, есть погибший, сообщила СУ СК по региону. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:19:00+03:00
2025-08-03T21:34:00+03:00
происшествия
новосибирская область
россия
лесной
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 3 авг – РИА Новости. В Новосибирской области на парковке в селе Усть-Тарка произошла стрельба, есть погибший, сообщила СУ СК по региону. &quot;По данным следствия, ночью с 2 на 3 июня 2025 года &lt;…&gt; двое мужчин и одна женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проследовали на стоянку автомобилей, где произвели множественные выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых получили ранения 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек&quot;, — заявили там.Мужчина скончался на месте происшествия. Девочку доставили в больницу. ЧП произошло на улице Лесной. Инициаторов произошедшего задержали полицейские."Предварительно установлено, что между группой граждан произошел словесный конфликт, в результате которого 21-летний мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия", — уточнили в ГУ МВД. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК. Все трое подозреваемых задержаны. В ближайшее время следователи СК планируют предъявить им обвинение и направить ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
https://ria.ru/20250605/strelba-2021035530.html
новосибирская область
россия
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происшествия, новосибирская область, россия, лесной, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Лесной, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области произошла стрельба, один человек погиб

В новосибирском селе произошла стрельба, погиб 19-летний юноша

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НОВОСИБИРСК, 3 авг – РИА Новости. В Новосибирской области на парковке в селе Усть-Тарка произошла стрельба, есть погибший, сообщила СУ СК по региону.
«

"По данным следствия, ночью с 2 на 3 июня 2025 года <…> двое мужчин и одна женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проследовали на стоянку автомобилей, где произвели множественные выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых получили ранения 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек", — заявили там.

Мужчина скончался на месте происшествия. Девочку доставили в больницу. ЧП произошло на улице Лесной. Инициаторов произошедшего задержали полицейские.
"Предварительно установлено, что между группой граждан произошел словесный конфликт, в результате которого 21-летний мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия", — уточнили в ГУ МВД.
Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК. Все трое подозреваемых задержаны. В ближайшее время следователи СК планируют предъявить им обвинение и направить ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
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ПроисшествияНовосибирская областьРоссияЛеснойСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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