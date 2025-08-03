https://ria.ru/20250803/chislo-2033075894.html
Число задержанных рейсов в аэропорту Сочи сократилось до 16
Число задержанных рейсов в аэропорту Сочи сократилось до 16 - РИА Новости, 03.08.2025
Число задержанных рейсов в аэропорту Сочи сократилось до 16
Число задержанных рейсов на вылет в аэропорту Сочи сократилось с 26 до 16, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T11:56:00+03:00
2025-08-03T11:56:00+03:00
2025-08-03T11:56:00+03:00
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Число задержанных рейсов на вылет в аэропорту Сочи сократилось с 26 до 16, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани. "Благодаря слаженной работе сотрудников воздушной гавани и авиакомпаний к 11.00 удалось сократить количество задержанных рейсов (более двух часов) до 16 рейсов", - говорится в сообщении. В ночь со 2 на 3 августа экипажами шести рейсов в целях обеспечения безопасности полетов, были приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы. На 11.15 (мск) пять воздушных судов вернулись с запасных аэродромов, они будут обслужены и отправлены в города назначения. Один борт рейса FV-6204 (Самара - Сочи), все еще остаётся на запасном аэродроме в связи с наступившим временем отдыха экипажа. В настоящее время аэропорт Сочи работает в штатном режиме, на территории работает оперативный штаб. Службы авиагавани усилены персоналом, в терминале работают менеджеры по гостеприимному сервису - они оказывают помощь в случае возникновения вопросов. По данным аэропорта Сочи, авиаперевозчики будут стабилизировать расписание полетов в течение двух дней.
https://ria.ru/20250803/aeroport-2033073674.html
https://ria.ru/20250803/aeroport-2033062841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, самара, происшествия
Сочи, Самара, Происшествия
Число задержанных рейсов в аэропорту Сочи сократилось до 16
Число задержанных рейсов в аэропорту Сочи сократилось с 26 до 16
СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Число задержанных рейсов на вылет в аэропорту Сочи сократилось с 26 до 16, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани.
"Благодаря слаженной работе сотрудников воздушной гавани и авиакомпаний к 11.00 удалось сократить количество задержанных рейсов (более двух часов) до 16 рейсов", - говорится в сообщении.
В ночь со 2 на 3 августа экипажами шести рейсов в целях обеспечения безопасности полетов, были приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы. На 11.15 (мск) пять воздушных судов вернулись с запасных аэродромов, они будут обслужены и отправлены в города назначения. Один борт рейса FV-6204 (Самара
- Сочи
), все еще остаётся на запасном аэродроме в связи с наступившим временем отдыха экипажа.
В настоящее время аэропорт Сочи работает в штатном режиме, на территории работает оперативный штаб. Службы авиагавани усилены персоналом, в терминале работают менеджеры по гостеприимному сервису - они оказывают помощь в случае возникновения вопросов.
По данным аэропорта Сочи, авиаперевозчики будут стабилизировать расписание полетов в течение двух дней.