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Число задержанных рейсов в аэропорту Сочи сократилось до 16 - РИА Новости, 03.08.2025
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11:56 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/chislo-2033075894.html
Число задержанных рейсов в аэропорту Сочи сократилось до 16
Число задержанных рейсов в аэропорту Сочи сократилось до 16 - РИА Новости, 03.08.2025
Число задержанных рейсов в аэропорту Сочи сократилось до 16
Число задержанных рейсов на вылет в аэропорту Сочи сократилось с 26 до 16, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани. РИА Новости, 03.08.2025
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происшествия
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Число задержанных рейсов на вылет в аэропорту Сочи сократилось с 26 до 16, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани. "Благодаря слаженной работе сотрудников воздушной гавани и авиакомпаний к 11.00 удалось сократить количество задержанных рейсов (более двух часов) до 16 рейсов", - говорится в сообщении. В ночь со 2 на 3 августа экипажами шести рейсов в целях обеспечения безопасности полетов, были приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы. На 11.15 (мск) пять воздушных судов вернулись с запасных аэродромов, они будут обслужены и отправлены в города назначения. Один борт рейса FV-6204 (Самара - Сочи), все еще остаётся на запасном аэродроме в связи с наступившим временем отдыха экипажа. В настоящее время аэропорт Сочи работает в штатном режиме, на территории работает оперативный штаб. Службы авиагавани усилены персоналом, в терминале работают менеджеры по гостеприимному сервису - они оказывают помощь в случае возникновения вопросов. По данным аэропорта Сочи, авиаперевозчики будут стабилизировать расписание полетов в течение двух дней.
https://ria.ru/20250803/aeroport-2033073674.html
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сочи, самара, происшествия
Сочи, Самара, Происшествия
Число задержанных рейсов в аэропорту Сочи сократилось до 16

Число задержанных рейсов в аэропорту Сочи сократилось с 26 до 16

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Число задержанных рейсов на вылет в аэропорту Сочи сократилось с 26 до 16, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани.
"Благодаря слаженной работе сотрудников воздушной гавани и авиакомпаний к 11.00 удалось сократить количество задержанных рейсов (более двух часов) до 16 рейсов", - говорится в сообщении.
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В ночь со 2 на 3 августа экипажами шести рейсов в целях обеспечения безопасности полетов, были приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы. На 11.15 (мск) пять воздушных судов вернулись с запасных аэродромов, они будут обслужены и отправлены в города назначения. Один борт рейса FV-6204 (Самара - Сочи), все еще остаётся на запасном аэродроме в связи с наступившим временем отдыха экипажа.
В настоящее время аэропорт Сочи работает в штатном режиме, на территории работает оперативный штаб. Службы авиагавани усилены персоналом, в терминале работают менеджеры по гостеприимному сервису - они оказывают помощь в случае возникновения вопросов.
По данным аэропорта Сочи, авиаперевозчики будут стабилизировать расписание полетов в течение двух дней.
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