Рейтинг@Mail.ru
Николай Бурляев представил свою новую книгу - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:46 03.08.2025 (обновлено: 17:48 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/burlyaev-2033118753.html
Николай Бурляев представил свою новую книгу
Николай Бурляев представил свою новую книгу - РИА Новости, 03.08.2025
Николай Бурляев представил свою новую книгу
Народный артист России, депутат Госдумы, актер и режиссер Николай Бурляев в свой день рождения презентовал новую повесть "Близнецы" в Мастерской "12" Никиты... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T17:46:00+03:00
2025-08-03T17:48:00+03:00
культура
николай бурляев
никита михалков
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147332/92/1473329215_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_71ce90177a394297b0690994d0cf90e1.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Народный артист России, депутат Госдумы, актер и режиссер Николай Бурляев в свой день рождения презентовал новую повесть "Близнецы" в Мастерской "12" Никиты Михалкова, где также состоялся закрытый показ документального фильма "Никита", передает корреспондент РИА Новости. "В жизни человека бывают какие-то знаковые дни и события: 3 августа в день моего 79-летия выходит и моя новая книга, и фильм "Никита". По поводу книги - да, я ее писал практически 46 лет... Сейчас я переработал эту повесть и придал ей то, что не мог придать в 1979-м году, живя в атеистическом государстве, хотя я был всегда человек верующий", - заявил журналистам Бурляев. Он рассказал, что написал эту повесть в 1979 году, но так как в то время был довольно строг в отношении самого себя, даже несмотря на хорошие отзывы, положил эту рукопись в стол на 31 год. Затем она была включена в трехтомник Бурляева в первоначальном виде, а теперь, будучи уже переработанной автором, выходит отдельной книгой. Сюжет сосредоточен на двух братьях-близнецах: они оба очень талантливы, но один выбирает путь света, а другой - падения. В образах двух братьев исследуются два "я" человека. Действие происходит с 1945-го до конца 1980-х годов. Иллюстрации к книге создала художница по песочной анимации Екатерина Шеффер. Кроме того, в Мастерской "12" Никиты Михалкова Бурляев представил свой новый документальный фильм "Никита", созданный совместно с режиссером Дмитрием Чернецовым к предстоящему 80-летию Михалкова. Он подчеркнул, что этот фильм - не интервью, а "интимная беседа двух друзей", ведь с Михалковым они вместе выросли и дружили с 13 лет. "По ходу фильма я задаю Никите вопрос: у каждого художника одна песня души, и он ее исполняет в своих фильмах. У Тарковского главная тема его жизни и творчества – жертва. А у тебя какая, говорю, песня души? Я ее сформулировал для себя. И он вдруг говорит именно то, что я сформулировал - любовь. А я добавляю: любовь и поиск общей гармонии", - отметил Бурляев.
https://ria.ru/20250319/burlyaev-2006076717.html
https://ria.ru/20250220/lermontov-2000451156.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147332/92/1473329215_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_2fa124d66c25a21bfd2ef6a159410d1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай бурляев, никита михалков, новости культуры
Культура, Николай Бурляев, Никита Михалков, Новости культуры
Николай Бурляев представил свою новую книгу

Николай Бурляев представил в Мастерской Михалкова свою новую повесть "Близнецы"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНародный артист России, депутат Госдумы, актер и режиссер Николай Бурляев
Народный артист России, депутат Госдумы, актер и режиссер Николай Бурляев - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Народный артист России, депутат Госдумы, актер и режиссер Николай Бурляев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Народный артист России, депутат Госдумы, актер и режиссер Николай Бурляев в свой день рождения презентовал новую повесть "Близнецы" в Мастерской "12" Никиты Михалкова, где также состоялся закрытый показ документального фильма "Никита", передает корреспондент РИА Новости.
«
"В жизни человека бывают какие-то знаковые дни и события: 3 августа в день моего 79-летия выходит и моя новая книга, и фильм "Никита". По поводу книги - да, я ее писал практически 46 лет... Сейчас я переработал эту повесть и придал ей то, что не мог придать в 1979-м году, живя в атеистическом государстве, хотя я был всегда человек верующий", - заявил журналистам Бурляев.
Николай Бурляев - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Бурляев: будем наращивать мероприятия по укреплению Союзного государства
19 марта, 22:01
Он рассказал, что написал эту повесть в 1979 году, но так как в то время был довольно строг в отношении самого себя, даже несмотря на хорошие отзывы, положил эту рукопись в стол на 31 год. Затем она была включена в трехтомник Бурляева в первоначальном виде, а теперь, будучи уже переработанной автором, выходит отдельной книгой.
Сюжет сосредоточен на двух братьях-близнецах: они оба очень талантливы, но один выбирает путь света, а другой - падения. В образах двух братьев исследуются два "я" человека. Действие происходит с 1945-го до конца 1980-х годов.
Иллюстрации к книге создала художница по песочной анимации Екатерина Шеффер.
Кроме того, в Мастерской "12" Никиты Михалкова Бурляев представил свой новый документальный фильм "Никита", созданный совместно с режиссером Дмитрием Чернецовым к предстоящему 80-летию Михалкова. Он подчеркнул, что этот фильм - не интервью, а "интимная беседа двух друзей", ведь с Михалковым они вместе выросли и дружили с 13 лет.
"По ходу фильма я задаю Никите вопрос: у каждого художника одна песня души, и он ее исполняет в своих фильмах. У Тарковского главная тема его жизни и творчества – жертва. А у тебя какая, говорю, песня души? Я ее сформулировал для себя. И он вдруг говорит именно то, что я сформулировал - любовь. А я добавляю: любовь и поиск общей гармонии", - отметил Бурляев.
Портрет Михаила Юрьевича Лермонтова - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Депутат ГД рассказал детали планов работы с СК по убийству Лермонтова
20 февраля, 06:13
 
КультураНиколай БурляевНикита МихалковНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала