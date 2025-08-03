https://ria.ru/20250803/burlyaev-2033118753.html

Николай Бурляев представил свою новую книгу

Николай Бурляев представил свою новую книгу - РИА Новости, 03.08.2025

Николай Бурляев представил свою новую книгу

Народный артист России, депутат Госдумы, актер и режиссер Николай Бурляев в свой день рождения презентовал новую повесть "Близнецы" в Мастерской "12" Никиты... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T17:46:00+03:00

2025-08-03T17:46:00+03:00

2025-08-03T17:48:00+03:00

культура

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Народный артист России, депутат Госдумы, актер и режиссер Николай Бурляев в свой день рождения презентовал новую повесть "Близнецы" в Мастерской "12" Никиты Михалкова, где также состоялся закрытый показ документального фильма "Никита", передает корреспондент РИА Новости. "В жизни человека бывают какие-то знаковые дни и события: 3 августа в день моего 79-летия выходит и моя новая книга, и фильм "Никита". По поводу книги - да, я ее писал практически 46 лет... Сейчас я переработал эту повесть и придал ей то, что не мог придать в 1979-м году, живя в атеистическом государстве, хотя я был всегда человек верующий", - заявил журналистам Бурляев. Он рассказал, что написал эту повесть в 1979 году, но так как в то время был довольно строг в отношении самого себя, даже несмотря на хорошие отзывы, положил эту рукопись в стол на 31 год. Затем она была включена в трехтомник Бурляева в первоначальном виде, а теперь, будучи уже переработанной автором, выходит отдельной книгой. Сюжет сосредоточен на двух братьях-близнецах: они оба очень талантливы, но один выбирает путь света, а другой - падения. В образах двух братьев исследуются два "я" человека. Действие происходит с 1945-го до конца 1980-х годов. Иллюстрации к книге создала художница по песочной анимации Екатерина Шеффер. Кроме того, в Мастерской "12" Никиты Михалкова Бурляев представил свой новый документальный фильм "Никита", созданный совместно с режиссером Дмитрием Чернецовым к предстоящему 80-летию Михалкова. Он подчеркнул, что этот фильм - не интервью, а "интимная беседа двух друзей", ведь с Михалковым они вместе выросли и дружили с 13 лет. "По ходу фильма я задаю Никите вопрос: у каждого художника одна песня души, и он ее исполняет в своих фильмах. У Тарковского главная тема его жизни и творчества – жертва. А у тебя какая, говорю, песня души? Я ее сформулировал для себя. И он вдруг говорит именно то, что я сформулировал - любовь. А я добавляю: любовь и поиск общей гармонии", - отметил Бурляев.

https://ria.ru/20250319/burlyaev-2006076717.html

https://ria.ru/20250220/lermontov-2000451156.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

николай бурляев, никита михалков, новости культуры