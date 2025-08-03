https://ria.ru/20250803/britaniya-2033045918.html

Британия планирует вывезти на лечение детей из сектора Газа, сообщает Times

Британия планирует вывезти на лечение детей из сектора Газа, сообщает Times - РИА Новости, 03.08.2025

Британия планирует вывезти на лечение детей из сектора Газа, сообщает Times

Великобритания планирует привезти до 300 больных детей из сектора Газа на лечение, сообщает издание Times. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T01:44:00+03:00

2025-08-03T01:44:00+03:00

2025-08-03T01:44:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Великобритания планирует привезти до 300 больных детей из сектора Газа на лечение, сообщает издание Times. "Сотни тяжелобольных детей будут эвакуированы из Газы и пройдут лечение силами Национальной службы здравоохранения. Об этих планах будет объявлено в течение нескольких недель", - пишет издание. Отмечается, что до 300 молодых людей получат разрешение на въезд в Британию для последующего лечения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250802/gaza-2033026280.html

https://ria.ru/20250802/gaza-2033016121.html

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в мире, израиль, великобритания, ливан, хамас