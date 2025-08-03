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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 03.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:28 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/bpla-2033145672.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 03.08.2025
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T22:28:00+03:00
2025-08-03T22:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал глава региона в Telegram-канале.
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липецкая область, игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал глава региона в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь АртамоновПроисшествия
 
 
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