https://ria.ru/20250803/bpla-2033145672.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 03.08.2025
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T22:28:00+03:00
2025-08-03T22:28:00+03:00
2025-08-03T22:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал глава региона в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250803/svo-2033144313.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности