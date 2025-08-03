https://ria.ru/20250803/bpla-2033102521.html

В Псковской области обнаружен еще один сбитый БПЛА

В Псковской области обнаружен еще один сбитый БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025

В Псковской области обнаружен еще один сбитый БПЛА

Ещё один сбитый БПЛА обнаружен в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T15:26:00+03:00

2025-08-03T15:26:00+03:00

2025-08-03T15:26:00+03:00

происшествия

псковская область

псковский район

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Ещё один сбитый БПЛА обнаружен в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Ранее в воскресенье Ведерников сообщал о том, что в районе деревни Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА. "Ещё один сбитый в результате отражения террористической атаки вражеский БПЛА обнаружен в 13.29 в Псковском районе. На месте работают специалисты", - написал он в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2033002565.html

псковская область

псковский район

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2025

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происшествия, псковская область, псковский район, михаил ведерников