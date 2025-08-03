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В Псковской области обнаружен еще один сбитый БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
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15:26 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/bpla-2033102521.html
В Псковской области обнаружен еще один сбитый БПЛА
В Псковской области обнаружен еще один сбитый БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
В Псковской области обнаружен еще один сбитый БПЛА
Ещё один сбитый БПЛА обнаружен в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:26:00+03:00
2025-08-03T15:26:00+03:00
происшествия
псковская область
псковский район
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Ещё один сбитый БПЛА обнаружен в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Ранее в воскресенье Ведерников сообщал о том, что в районе деревни Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА. "Ещё один сбитый в результате отражения террористической атаки вражеский БПЛА обнаружен в 13.29 в Псковском районе. На месте работают специалисты", - написал он в своём Telegram-канале.
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псковская область
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происшествия, псковская область, псковский район, михаил ведерников
Происшествия, Псковская область, Псковский район, Михаил Ведерников
В Псковской области обнаружен еще один сбитый БПЛА

В Псковской области обнаружен еще один БПЛА, сбитый в результате отражения атаки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки БПЛА
Осколки БПЛА - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки БПЛА. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Ещё один сбитый БПЛА обнаружен в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Ранее в воскресенье Ведерников сообщал о том, что в районе деревни Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА.
"Ещё один сбитый в результате отражения террористической атаки вражеский БПЛА обнаружен в 13.29 в Псковском районе. На месте работают специалисты", - написал он в своём Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.08.2025
2 августа, 16:16
 
ПроисшествияПсковская областьПсковский районМихаил Ведерников
 
 
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