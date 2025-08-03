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В ЛНР мобильные группы ежедневно уничтожают десятки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
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13:45 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/bpla-2033091983.html
В ЛНР мобильные группы ежедневно уничтожают десятки БПЛА
В ЛНР мобильные группы ежедневно уничтожают десятки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
В ЛНР мобильные группы ежедневно уничтожают десятки БПЛА
Мобильные противодронные группы ежедневно уничтожают десятки БПЛА в ЛНР, сообщил РИА Новости начальник отделения боевой подготовки военной комендатуры региона... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T13:45:00+03:00
2025-08-03T13:45:00+03:00
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Мобильные противодронные группы ежедневно уничтожают десятки БПЛА в ЛНР, сообщил РИА Новости начальник отделения боевой подготовки военной комендатуры региона Тимур Батыров. "В Луганской Народной Республики развернута система противовоздушной обороны. На дальних рубежах стоят комплексы С-300 и С-400 дальнего действия с радиусом поражения до четырехсот километров, чуть ближе стоят комплексы среднего действия ближнего действия, "Буки", "Торы", "Иглы", непосредственно вдоль линии боевого соприкосновения и вокруг объекта прикрытия находятся посты воздушного наблюдения, которые непосредственно занимаются охраной, обороной и прикрытием от средств, от ударов средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов ВСУ", - рассказал РИА Новости Батыров. По словам собеседника агентства, мобильные группы выработали тактику противодействия массовым налетам БПЛА. "У нас есть своя сеть оповещения - радиолокационная станция обнаруживают на дальних рубежах массовый пролет дронов ВСУ, идет оповещение, вычисляется маршрут и вдоль этого маршрута проезжает мобильная огневая группа, которая уже уничтожают эти воздушные цели. Ежедневно сбиваем десятки дронов ВСУ", - пояснил Батыров. По его словам, помимо того, что бойцы военной комендатуры ЛНР успешно сбивают летательные аппараты, они также ликвидируют пожары возникшие после падения БПЛА.
https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033054186.html
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безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, зрк с-300, с-400 «триумф»
Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, С-400 «Триумф»
В ЛНР мобильные группы ежедневно уничтожают десятки БПЛА

Батыров: мобильные группы выработали тактику противодействия налетам БПЛА в ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы
Работа мобильной группы - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Мобильные противодронные группы ежедневно уничтожают десятки БПЛА в ЛНР, сообщил РИА Новости начальник отделения боевой подготовки военной комендатуры региона Тимур Батыров.
Луганской Народной Республики развернута система противовоздушной обороны. На дальних рубежах стоят комплексы С-300 и С-400 дальнего действия с радиусом поражения до четырехсот километров, чуть ближе стоят комплексы среднего действия ближнего действия, "Буки", "Торы", "Иглы", непосредственно вдоль линии боевого соприкосновения и вокруг объекта прикрытия находятся посты воздушного наблюдения, которые непосредственно занимаются охраной, обороной и прикрытием от средств, от ударов средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов ВСУ", - рассказал РИА Новости Батыров.
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По словам собеседника агентства, мобильные группы выработали тактику противодействия массовым налетам БПЛА.
"У нас есть своя сеть оповещения - радиолокационная станция обнаруживают на дальних рубежах массовый пролет дронов ВСУ, идет оповещение, вычисляется маршрут и вдоль этого маршрута проезжает мобильная огневая группа, которая уже уничтожают эти воздушные цели. Ежедневно сбиваем десятки дронов ВСУ", - пояснил Батыров.
По его словам, помимо того, что бойцы военной комендатуры ЛНР успешно сбивают летательные аппараты, они также ликвидируют пожары возникшие после падения БПЛА.
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