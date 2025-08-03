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В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T08:31:00+03:00
2025-08-03T08:31:00+03:00
2025-08-03T08:31:00+03:00
безопасность
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщает правительство региона. Опасность была объявлена в 4.07 мск воскресенья. Она продлилась более четырех часов. "Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении регионального правительства в Telegram-канале.
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безопасность, ивановская область, россия
Безопасность, Ивановская область, Россия
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА спустя более четырех часов