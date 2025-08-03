https://ria.ru/20250803/bpla-2033057495.html

В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА

В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025

В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.08.2025

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безопасность

ивановская область

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщает правительство региона. Опасность была объявлена в 4.07 мск воскресенья. Она продлилась более четырех часов. "Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении регионального правительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250802/ukraina-2033020416.html

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безопасность, ивановская область, россия