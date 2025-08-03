https://ria.ru/20250803/boeing-2033148807.html
Сотрудники оборонного подразделения Boeing продолжат забастовку
Сотрудники оборонного подразделения Boeing продолжат забастовку - РИА Новости, 03.08.2025
Сотрудники оборонного подразделения Boeing продолжат забастовку
Сотрудники заводов американской авиастроительной корпорации Boeing приняли решение не подписывать контракт с работодателем о повышении заработной платы и... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T23:29:00+03:00
2025-08-03T23:29:00+03:00
2025-08-03T23:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Сотрудники заводов американской авиастроительной корпорации Boeing приняли решение не подписывать контракт с работодателем о повышении заработной платы и продолжить забастовку, сообщила Международная ассоциация машиностроителей и работников аэрокосмической отрасли (IAM). "Наш профсоюз основан на демократических принципах, и наши члены имеют полное право требовать контракта, достойного их вклада," – заявил президент Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической промышленности Брайан Брайант. Как отмечает профсоюз, сотрудники, которые участвуют в забастовке, занимаются сборкой и обслуживанием высокотехнологичных военных систем, включая истребители F-15 и F/A-18, а также современные ракетные и оборонные технологии. За последний месяц это уже второй трудовой конфликт между компанией Boeing и профсоюзом. В 2025 году работники отказались от предложения компании, которое предусматривало повышение зарплат на 20% в течение четырех лет, посчитав его недостаточным. Подобные разногласия происходили и в предыдущие годы. Так, например, в 2022 году сотрудники сначала отвергли, а затем приняли соглашение о 14 % повышении заработной платы.
https://ria.ru/20241105/profsojuz-1981870642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, f-15se, f/a-18, boeing
В мире, F-15SE, F/A-18, Boeing
Сотрудники оборонного подразделения Boeing продолжат забастовку
Сотрудники Boeing не подпишут контракт с работодателем и продолжат забастовку