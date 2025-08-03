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Над российскими регионами уничтожили 11 украинских беспилотников
Над российскими регионами уничтожили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.08.2025
Над российскими регионами уничтожили 11 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным морем, Брянской, Курской и Орловской областями,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T23:41:00+03:00
2025-08-03T23:41:00+03:00
2025-08-03T23:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
беспилотники
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
безопасность
республика крым
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным морем, Брянской, Курской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ."Третьего августа в период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Республики Крым, три – над территорией Брянской области, два – над акваторией Черного моря, один – над территорией Курской области и один – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, беспилотники, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, безопасность, республика крым, черное море, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Беспилотники, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Республика Крым, Черное море, Орловская область
Над российскими регионами уничтожили 11 украинских беспилотников
МО: силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над территорией России