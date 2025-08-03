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Над российскими регионами уничтожили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 03.08.2025 (обновлено: 23:49 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033149410.html
Над российскими регионами уничтожили 11 украинских беспилотников
Над российскими регионами уничтожили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.08.2025
Над российскими регионами уничтожили 11 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным морем, Брянской, Курской и Орловской областями,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T23:41:00+03:00
2025-08-03T23:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
беспилотники
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
безопасность
республика крым
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным морем, Брянской, Курской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ.&quot;Третьего августа в период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Республики Крым, три – над территорией Брянской области, два – над акваторией Черного моря, один – над территорией Курской области и один – над территорией Орловской области&quot;, - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
республика крым
черное море
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россия, беспилотники, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, безопасность, республика крым, черное море, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Беспилотники, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Республика Крым, Черное море, Орловская область
Над российскими регионами уничтожили 11 украинских беспилотников

МО: силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над территорией России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным морем, Брянской, Курской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ.
«

"Третьего августа в период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Республики Крым, три – над территорией Брянской области, два – над акваторией Черного моря, один – над территорией Курской области и один – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБеспилотникиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьРеспублика КрымЧерное мореОрловская область
 
 
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