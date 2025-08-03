https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033149410.html

Над российскими регионами уничтожили 11 украинских беспилотников

Над российскими регионами уничтожили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.08.2025

Над российскими регионами уничтожили 11 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным морем, Брянской, Курской и Орловской областями,... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T23:41:00+03:00

2025-08-03T23:41:00+03:00

2025-08-03T23:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

беспилотники

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

безопасность

республика крым

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным морем, Брянской, Курской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ."Третьего августа в период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Республики Крым, три – над территорией Брянской области, два – над акваторией Черного моря, один – над территорией Курской области и один – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

республика крым

черное море

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, беспилотники, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, безопасность, республика крым, черное море, орловская область