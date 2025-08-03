https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033055116.html

ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника

ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.08.2025

ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T07:33:00+03:00

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2025-08-03T08:50:00+03:00

вооруженные силы украины

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черное море

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нижегородская область

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны России."В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 2 августа до 5:00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве. Так, российские бойцы сбили:В Воронежской области при налете дронов пострадали четыре человека. Двух женщин госпитализировали, еще одной оказали помощь на месте. Мужчину из пригорода доставили в больницу с ожогом.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

воронежская область

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, воронежская область, нижегородская область, безопасность