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ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.08.2025
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07:33 03.08.2025 (обновлено: 08:50 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033055116.html
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.08.2025
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T07:33:00+03:00
2025-08-03T08:50:00+03:00
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
воронежская область
нижегородская область
безопасность
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны России."В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 2 августа до 5:00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве. Так, российские бойцы сбили:В Воронежской области при налете дронов пострадали четыре человека. Двух женщин госпитализировали, еще одной оказали помощь на месте. Мужчину из пригорода доставили в больницу с ожогом.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html
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черное море
воронежская область
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, воронежская область, нижегородская область, безопасность
Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море, Воронежская область, Нижегородская область, Безопасность

ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 2 августа до 5:00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Так, российские бойцы сбили:
  • 60 БПЛА — над Черным морем;
  • 18 — над Воронежской областью;
  • семь — над Белгородской;
  • три — над Брянской;
  • два — над Курской;
  • по одному — над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Крымом.
В Воронежской области при налете дронов пострадали четыре человека. Двух женщин госпитализировали, еще одной оказали помощь на месте. Мужчину из пригорода доставили в больницу с ожогом.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черное мореВоронежская областьНижегородская областьБезопасность
 
 
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