https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033054793.html

ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника

ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.08.2025

ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, причем почти две трети из них - над Черным морем,... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T07:20:00+03:00

2025-08-03T07:20:00+03:00

2025-08-03T07:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

черное море

воронежская область

нижегородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, причем почти две трети из них - над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 2 августа до 05.00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, 60 из них были уничтожены над Черным морем, 18 - над Воронежской областью, семь - над Белгородской, три - над Брянской, два над - Курской и по одному над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.

https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033053014.html

россия

черное море

воронежская область

нижегородская область

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россия, безопасность, черное море, воронежская область, нижегородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)