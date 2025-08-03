https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033054793.html
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.08.2025
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, причем почти две трети из них - над Черным морем,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T07:20:00+03:00
2025-08-03T07:20:00+03:00
2025-08-03T07:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
черное море
воронежская область
нижегородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, причем почти две трети из них - над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 2 августа до 05.00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, 60 из них были уничтожены над Черным морем, 18 - над Воронежской областью, семь - над Белгородской, три - над Брянской, два над - Курской и по одному над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.
https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033053014.html
россия
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россия, безопасность, черное море, воронежская область, нижегородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Воронежская область, Нижегородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО ночью сбили 93 украинских беспилотника