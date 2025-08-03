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ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 03.08.2025 (обновлено: 07:23 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033054793.html
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.08.2025
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, причем почти две трети из них - над Черным морем,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T07:20:00+03:00
2025-08-03T07:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
черное море
воронежская область
нижегородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, причем почти две трети из них - над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 2 августа до 05.00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, 60 из них были уничтожены над Черным морем, 18 - над Воронежской областью, семь - над Белгородской, три - над Брянской, два над - Курской и по одному над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.
https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033053014.html
россия
черное море
воронежская область
нижегородская область
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россия, безопасность, черное море, воронежская область, нижегородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Воронежская область, Нижегородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО ночью сбили 93 украинских беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, причем почти две трети из них - над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 2 августа до 05.00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, 60 из них были уничтожены над Черным морем, 18 - над Воронежской областью, семь - над Белгородской, три - над Брянской, два над - Курской и по одному над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Уничтожение украинских боевиков в Запорожской области расчетом гаубицы Мста-Б группировки войск Восток - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЧерное мореВоронежская областьНижегородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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