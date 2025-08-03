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В Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар объемом две тысячи кубометров

В Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар объемом две тысячи кубометров - РИА Новости, 03.08.2025

В Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар объемом две тысячи кубометров

Один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тысячи кубометров горит на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, сообщил региональный оперштаб. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T05:07:00+03:00

2025-08-03T05:07:00+03:00

2025-08-03T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тысячи кубометров горит на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, сообщил региональный оперштаб. "По уточненной информации, на нефтебазе в Адлерском районе горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров", - говорится в сообщении. Также, по данным оперштаба, обломки БПЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. Возгорание было потушено до приезда пожарных. На этой же улице оперативные службы ликвидируют возгорание магазина. По предварительной информации, пострадавших нет. Уточняется, что в ликвидации последствий атаки БПЛА задействованы 127 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 75 человек, 22 единицы техники.

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происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)