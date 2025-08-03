https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033047629.html
На федеральной территории "Сириус" объявили угрозу атаки БПЛА
На федеральной территории "Сириус" объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
На федеральной территории "Сириус" объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена на федеральной территории "Сириус", сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T02:45:00+03:00
2025-08-03T02:45:00+03:00
2025-08-03T02:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий плишкин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена на федеральной территории "Сириус", сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин. "Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033047296.html
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дмитрий плишкин
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Плишкин
На федеральной территории "Сириус" объявили угрозу атаки БПЛА
Плишкин: на федеральной территории "Сириус" объявлена угроза атаки БПЛА