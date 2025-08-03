https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033043616.html

ПВО вечером сбила 41 украинский беспилотник

ПВО вечером сбила 41 украинский беспилотник - РИА Новости, 03.08.2025

ПВО вечером сбила 41 украинский беспилотник

Силы ПВО 2 августа с 20:00 мск до 23:25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T00:26:00+03:00

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2025-08-03T00:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Силы ПВО 2 августа с 20:00 мск до 23:25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным морем, сообщили в Минобороны России."Второго августа текущего года в период с 20:00 мск до 23:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сообщении.Так, российские военный сбили:В ответ на атаки всу российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского впк.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

черное море

белгородская область

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безопасность, брянская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область