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ПВО вечером сбила 41 украинский беспилотник - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033043616.html
ПВО вечером сбила 41 украинский беспилотник
ПВО вечером сбила 41 украинский беспилотник - РИА Новости, 03.08.2025
ПВО вечером сбила 41 украинский беспилотник
Силы ПВО 2 августа с 20:00 мск до 23:25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T00:26:00+03:00
2025-08-03T00:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Силы ПВО 2 августа с 20:00 мск до 23:25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным морем, сообщили в Минобороны России."Второго августа текущего года в период с 20:00 мск до 23:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сообщении.Так, российские военный сбили:В ответ на атаки всу российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского впк.
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брянская область
черное море
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безопасность, брянская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область

ПВО вечером сбила 41 украинский беспилотник

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Силы ПВО 2 августа с 20:00 мск до 23:25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным морем, сообщили в Минобороны России.
«
"Второго августа текущего года в период с 20:00 мск до 23:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сообщении.
Так, российские военный сбили:
В ответ на атаки всу российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского впк.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская область
 
 
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