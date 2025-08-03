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ПВО вечером сбила 41 украинский БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:07 03.08.2025 (обновлено: 00:14 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033042578.html
ПВО вечером сбила 41 украинский БПЛА
ПВО вечером сбила 41 украинский БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
ПВО вечером сбила 41 украинский БПЛА
Силы ПВО 2 августа с 20.00 мск до 23.25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T00:07:00+03:00
2025-08-03T00:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
черное море
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Силы ПВО 2 августа с 20.00 мск до 23.25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Второго августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 - над территорией Белгородской области, девять – над акваторией Черного моря, восемь – над территорией Воронежской области, три – над территорией Курской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250802/gorlovka-2033032931.html
брянская область
россия
черное море
белгородская область
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брянская область, россия, безопасность, черное море, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Черное море, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером сбила 41 украинский БПЛА

Минобороны: ПВО вечером сбили 41 БПЛА ВСУ над регионами России и Черным морем

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Силы ПВО 2 августа с 20.00 мск до 23.25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Второго августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 - над территорией Белгородской области, девять – над акваторией Черного моря, восемь – над территорией Воронежской области, три – над территорией Курской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияБезопасностьЧерное мореБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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