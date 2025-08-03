https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033042578.html

ПВО вечером сбила 41 украинский БПЛА

ПВО вечером сбила 41 украинский БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025

ПВО вечером сбила 41 украинский БПЛА

Силы ПВО 2 августа с 20.00 мск до 23.25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T00:07:00+03:00

2025-08-03T00:07:00+03:00

2025-08-03T00:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

безопасность

черное море

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Силы ПВО 2 августа с 20.00 мск до 23.25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Второго августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 - над территорией Белгородской области, девять – над акваторией Черного моря, восемь – над территорией Воронежской области, три – над территорией Курской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250802/gorlovka-2033032931.html

брянская область

россия

черное море

белгородская область

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брянская область, россия, безопасность, черное море, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)