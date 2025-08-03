https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033042578.html
ПВО вечером сбила 41 украинский БПЛА
ПВО вечером сбила 41 украинский БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
ПВО вечером сбила 41 украинский БПЛА
Силы ПВО 2 августа с 20.00 мск до 23.25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T00:07:00+03:00
2025-08-03T00:07:00+03:00
2025-08-03T00:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
черное море
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Силы ПВО 2 августа с 20.00 мск до 23.25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Второго августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 - над территорией Белгородской области, девять – над акваторией Черного моря, восемь – над территорией Воронежской области, три – над территорией Курской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250802/gorlovka-2033032931.html
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брянская область, россия, безопасность, черное море, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Черное море, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером сбила 41 украинский БПЛА
Минобороны: ПВО вечером сбили 41 БПЛА ВСУ над регионами России и Черным морем