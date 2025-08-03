https://ria.ru/20250803/bespilotnik-2033057132.html
В Псковской области сбили беспилотник
В Псковской области сбили беспилотник - РИА Новости, 03.08.2025
В Псковской области сбили беспилотник
Беспилотник сбит в районе деревни Неелово в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T08:18:00+03:00
2025-08-03T08:18:00+03:00
2025-08-03T08:23:00+03:00
псковская область
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Беспилотник сбит в районе деревни Неелово в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."В Псковском районе над Неелово сбит БПЛА противника. Вновь убедительно прошу – ни в коем случае не приближаться к обломкам, они могут быть опасны! На месте работают оперативные службы", – написал он в своем Telegram-канале.Согласно материалам Telegram-канала губернатора Псковской области, в регионе в воскресенье утром "преимущественно над центральными и северными районами и городом Псковом идёт отражение атаки БПЛА".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
псковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псковская область, безопасность
Псковская область, Безопасность
В Псковской области сбили беспилотник
Губернатор Псковской области Ведерников сообщил о сбитом беспилотнике