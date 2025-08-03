https://ria.ru/20250803/bagazh-2033149243.html

Turkish Airlines снова задерживает багаж пассажиров на рейсах в Россию

Turkish Airlines снова задерживает багаж пассажиров на рейсах в Россию - РИА Новости, 03.08.2025

Turkish Airlines снова задерживает багаж пассажиров на рейсах в Россию

Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково". РИА Новости, 03.08.2025

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анталья (провинция)

москва

turkish airlines

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково". "TK-3038/Анталья (Время прибытия по расписанию (ВПО ) 04.08.2025 00:38) – 13 мест багажа не были загружены на рейс. Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-3168/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:49). TK-3002/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:10) – 29 мест багажа не были загружены на рейс. Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-211/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:15)", - следует из сообщения.В авиагавани подчеркнули, что "рейсы с досылочным багажом прибывают с минимальным интервалом". Также там отметили, что во "Внуково" будет организована выдача багажа с обоих рейсов на одной и той же багажной ленте. "В случае, если это будет невозможно, вас оперативно проинформируют о том, что ваш багаж можно получить на соседней ленте", - добавили в аэропорту.

https://ria.ru/20250615/bagazh-2022901769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анталья (провинция), москва, turkish airlines, россия