https://ria.ru/20250803/bagazh-2033149243.html
Turkish Airlines снова задерживает багаж пассажиров на рейсах в Россию
Turkish Airlines снова задерживает багаж пассажиров на рейсах в Россию - РИА Новости, 03.08.2025
Turkish Airlines снова задерживает багаж пассажиров на рейсах в Россию
Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково". РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T23:39:00+03:00
2025-08-03T23:39:00+03:00
2025-08-03T23:43:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково". "TK-3038/Анталья (Время прибытия по расписанию (ВПО ) 04.08.2025 00:38) – 13 мест багажа не были загружены на рейс. Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-3168/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:49). TK-3002/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:10) – 29 мест багажа не были загружены на рейс. Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-211/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:15)", - следует из сообщения.В авиагавани подчеркнули, что "рейсы с досылочным багажом прибывают с минимальным интервалом". Также там отметили, что во "Внуково" будет организована выдача багажа с обоих рейсов на одной и той же багажной ленте. "В случае, если это будет невозможно, вас оперативно проинформируют о том, что ваш багаж можно получить на соседней ленте", - добавили в аэропорту.
https://ria.ru/20250615/bagazh-2022901769.html
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РИА Новости
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анталья (провинция), москва, turkish airlines, россия
Анталья (провинция), Москва, Turkish Airlines, Россия
Turkish Airlines снова задерживает багаж пассажиров на рейсах в Россию
Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково".
«
"TK-3038/Анталья (Время прибытия по расписанию (ВПО ) 04.08.2025 00:38) – 13 мест багажа не были загружены на рейс. Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-3168/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:49). TK-3002/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:10) – 29 мест багажа не были загружены на рейс. Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-211/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:15)", - следует из сообщения.
В авиагавани подчеркнули, что "рейсы с досылочным багажом прибывают с минимальным интервалом". Также там отметили, что во "Внуково" будет организована выдача багажа с обоих рейсов на одной и той же багажной ленте.
"В случае, если это будет невозможно, вас оперативно проинформируют о том, что ваш багаж можно получить на соседней ленте", - добавили в аэропорту.