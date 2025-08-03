https://ria.ru/20250803/avtobus-2033079384.html

На Кубани автобус перевернулся и упал в реку

На Кубани автобус перевернулся и упал в реку - РИА Новости, 03.08.2025

На Кубани автобус перевернулся и упал в реку

Автобус упал в реку при подтоплении в селе Дефановка Туапсинского района, эвакуированы 25 человек, сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:17:00+03:00

2025-08-03T12:17:00+03:00

2025-08-03T12:28:00+03:00

туапсинский район

происшествия

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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Автобус упал в реку при подтоплении в селе Дефановка Туапсинского района, эвакуированы 25 человек, сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю."При подтоплении в Туапсинском муниципальном округе спасли 25 человек из автобуса. В селе Дефановка по ул. Кольцевой с моста в реку упал автобус. Сотрудники "Кубань-СПАС" спасли всех 25 человек. В операции участвовали семь человек и две единицы техники", - говорится в сообщении.В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка.Губернатор сообщил, что в поселении Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе.

https://ria.ru/20250803/evakuatsiya-2033078865.html

туапсинский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

туапсинский район, происшествия