https://ria.ru/20250803/avtobus-2033079384.html
На Кубани автобус перевернулся и упал в реку
На Кубани автобус перевернулся и упал в реку - РИА Новости, 03.08.2025
На Кубани автобус перевернулся и упал в реку
Автобус упал в реку при подтоплении в селе Дефановка Туапсинского района, эвакуированы 25 человек, сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:17:00+03:00
2025-08-03T12:17:00+03:00
2025-08-03T12:28:00+03:00
туапсинский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Автобус упал в реку при подтоплении в селе Дефановка Туапсинского района, эвакуированы 25 человек, сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю."При подтоплении в Туапсинском муниципальном округе спасли 25 человек из автобуса. В селе Дефановка по ул. Кольцевой с моста в реку упал автобус. Сотрудники "Кубань-СПАС" спасли всех 25 человек. В операции участвовали семь человек и две единицы техники", - говорится в сообщении.В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка.Губернатор сообщил, что в поселении Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе.
https://ria.ru/20250803/evakuatsiya-2033078865.html
туапсинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсинский район, происшествия
Туапсинский район, Происшествия
На Кубани автобус перевернулся и упал в реку
На Кубани автобус перевернулся и упал в реку, из салона эвакуировали 25 человек