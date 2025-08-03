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Армия Израиля провела рейд на юге Сирии - РИА Новости, 03.08.2025
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13:21 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/armija-2033089192.html
Армия Израиля провела рейд на юге Сирии
Армия Израиля провела рейд на юге Сирии - РИА Новости, 03.08.2025
Армия Израиля провела рейд на юге Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что провела рейд на юге Сирии, где изъяла "большое количество" оружия. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T13:21:00+03:00
2025-08-03T13:21:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что провела рейд на юге Сирии, где изъяла "большое количество" оружия. "Ночью войска 226-й бригады под командованием 210-й дивизии во взаимодействии с оперативниками подразделения 504 выполнили задание, включающее допрос на месте нескольких подозреваемых, причастных к незаконному обороту оружия в районе Хадера на юге Сирии. После предварительной разведки и углубленного расследования на месте войска проникли одновременно на четыре участка и обнаружили большое количество оружия, которое подозреваемые незаконно перевозили", - говорится в публикации Telegram-канала армии Израиля. В сообщении добавляется, что войска ЦАХАЛ по-прежнему развернуты и продолжают действовать в этом районе.
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в мире, сирия, израиль
В мире, Сирия, Израиль
Армия Израиля провела рейд на юге Сирии

ЦАХАЛ заявила, что провела рейд на юге Сирии и изъяла большое количество оружия

© AP Photo / Ariel Schalit, FileИзраильский солдат и танк
Израильский солдат и танк - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Ariel Schalit, File
Израильский солдат и танк. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что провела рейд на юге Сирии, где изъяла "большое количество" оружия.
"Ночью войска 226-й бригады под командованием 210-й дивизии во взаимодействии с оперативниками подразделения 504 выполнили задание, включающее допрос на месте нескольких подозреваемых, причастных к незаконному обороту оружия в районе Хадера на юге Сирии. После предварительной разведки и углубленного расследования на месте войска проникли одновременно на четыре участка и обнаружили большое количество оружия, которое подозреваемые незаконно перевозили", - говорится в публикации Telegram-канала армии Израиля.
В сообщении добавляется, что войска ЦАХАЛ по-прежнему развернуты и продолжают действовать в этом районе.
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