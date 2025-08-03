https://ria.ru/20250803/afganistan-2033119386.html

Кабул стал домом для более 40 процентов городского населения Афганистана

Кабул стал домом для более 40 процентов городского населения Афганистана - РИА Новости, 03.08.2025

Кабул стал домом для более 40 процентов городского населения Афганистана

Кабул сконцентрировал в себе более 40% городского населения Афганистана, причем большинство его жителей проживают в небезопасных поселениях, уязвимых перед... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T17:53:00+03:00

2025-08-03T17:53:00+03:00

2025-08-03T17:53:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Кабул сконцентрировал в себе более 40% городского населения Афганистана, причем большинство его жителей проживают в небезопасных поселениях, уязвимых перед нарастающими климатическими рисками, говорится в опубликованном в воскресенье отчете Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). "Кабул теперь является домом для более чем 40% городского населения Афганистана, а большинство его жителей проживают в небезопасных неформальных поселениях, уязвимых перед нарастающими климатическими рисками", - отмечается в документе. ООН-Хабитат отмечает быстрый и неравномерный рост афганской столицы. "Четыре из пяти жителей Кабула проживают в неформальных поселениях – районах, где отсутствует надлежащая инфраструктура и которые крайне уязвимы перед экологическими опасностями". ООН-Хабитат предупредила, что "эти сообщества сталкиваются с растущими рисками экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата, ставя под угрозу миллионы людей". Организация подчеркнула необходимость немедленных действий для укрепления климатической устойчивости и решения проблемы небезопасных условий жизни, преобладающих в столице Афганистана. В отчете также отмечается, что большинство вернувшихся в Афганистан мигрантов вынуждены селиться именно в неформальных районах, где часто отсутствуют базовые услуги, такие как здравоохранение, и санитария. "При таком большом количестве жителей, лишенных основных ресурсов, хрупкая жилищная ситуация в Кабуле стала как гуманитарной, так и экологической проблемой", - предупреждают эксперты ООН-Хабитат, подчеркивая острую необходимость инвестиций в инфраструктуру, адаптацию к изменению климата и основные услуги населению. "В противном случае наиболее уязвимые жители Кабула останутся в ловушке риска и лишений", - отмечает институт ООН.

https://ria.ru/20250404/rekord-2009252768.html

https://ria.ru/20250724/kabul-2031095862.html

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