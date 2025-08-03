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Афганистан и Узбекистан подписали торговое соглашение

Афганистан и Узбекистан подписали торговое соглашение - РИА Новости, 03.08.2025

Афганистан и Узбекистан подписали торговое соглашение

Представители Торгово-инвестиционной палаты Афганистана и Торгово-экспортной палаты Узбекистана подписали в воскресенье в Кабуле торговое соглашение на сумму в... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T17:42:00+03:00

2025-08-03T17:42:00+03:00

2025-08-03T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Представители Торгово-инвестиционной палаты Афганистана и Торгово-экспортной палаты Узбекистана подписали в воскресенье в Кабуле торговое соглашение на сумму в более, чем 20 миллионов долларов, сообщил информационный портал Ariana news. Выступая на мероприятии, министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи подчеркнул необходимость расширения торговли между частными секторами экономик обеих стран. "Сегодня в Кабуле подписано торговое соглашение на сумму в более, чем 20 миллионов долларов. Торговые и экономические отношения Афганистана со странами Центральной Азии, особенно с Республикой Узбекистан, достигли сейчас беспрецедентного в истории уровня", - заявил Азизи. Он отметил, что продолжающиеся усилия по налаживанию отношений частных секторов двух государств "должны привести к увеличению объемов торговли и улучшению торгового баланса". Посол Узбекистана в Кабуле Ойбек Османов подтвердил приверженность своей страны укреплению двусторонней торговли с Афганистаном. "Мы готовы увеличить объем торговли с Афганистаном до двух миллиардов долларов в ближайшие годы", - заявил он на церемонии подписания документа. Председатель Торгово-инвестиционной палаты Афганистана (ACCI) Саид Карим Хашеми призвал правительства обеих стран оказывать большую консульскую поддержку деловым людям. "Если не будут предоставлены долгосрочные многократные деловые визы и другие необходимые консульские услуги, мы не увидим расширения торговли... Мы также призываем соответствующие органы ускорить подписание двустороннего соглашения о поощрении и защите инвестиций", - добавил чиновник. Глава Торгово-экспортной палаты Узбекистана Баходир Тошматов приветствовал подписание соглашения. "Торговые отношения между нашими двумя странами расширяются с каждым днем. В рамках этого партнерства мы подписали множество коммерческих соглашений. Эта встреча направлена на выявление новых путей для дальнейшего взаимодействия между частными секторами обеих стран", - отметил он. По данным Ariana news, мероприятие было организовано Торгово-инвестиционной палатой Афганистана и собрало бизнес-лидеров и трейдеров из обеих стран. Представители ACCI также отметили, что создание региональной совместной торговой палаты могло бы помочь связать Афганистан с европейскими рынками.

https://ria.ru/20250803/pomosch-2033103682.html

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