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Аэропорт Сочи планирует обслужить 117 рейсов до конца суток - РИА Новости, 03.08.2025
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19:11 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/aeroport-2033128242.html
Аэропорт Сочи планирует обслужить 117 рейсов до конца суток
Аэропорт Сочи планирует обслужить 117 рейсов до конца суток - РИА Новости, 03.08.2025
Аэропорт Сочи планирует обслужить 117 рейсов до конца суток
Сто семнадцать рейсов на вылет и прилет планирует обслужить аэропорт Сочи до конца суток после восстановления работы второго топливного оператора, ранее из-за... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T19:11:00+03:00
2025-08-03T19:11:00+03:00
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общество
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Сто семнадцать рейсов на вылет и прилет планирует обслужить аэропорт Сочи до конца суток после восстановления работы второго топливного оператора, ранее из-за ограничения его работы, связанного с устранением последствий падения обломков БПЛА, вводились ограничения на обслуживание до пяти рейсов в час, сообщили в сочинской авиагавани. &quot;Ожидается до конца суток обслуживание ещё 56 рейсов на вылет и 61 на прилёт. До 17.00 (совпадает с мск) была ограничена работа одного из двух топливных операторов аэропорта Сочи, что связано с устранением последствий падения обломков БПЛА. Для возможной оперативной корректировки расписания рейсов авиакомпаниями, было выпущено оповещение об ограничении на обслуживание до пяти рейсов в час&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что на 16.00 мск в аэропорту Сочи было обслужено 94 рейса на вылет и 104 рейса на прилёт. По данным сочинской авиагавани, полное восстановление работы второго топливного оператора произошло в 17.00 мск. Готовность к его запуску подтверждена контрольными проверками: взятием проб и испытанием резервуаров, заправка воздушных судов в настоящее время осуществляется двумя операторами, подчеркнули в аэропорту Сочи.
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сочи, общество
Сочи, Общество
Аэропорт Сочи планирует обслужить 117 рейсов до конца суток

Аэропорт Сочи планирует обслужить до конца дня 56 рейсов на вылет и 61 на прилет

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Сто семнадцать рейсов на вылет и прилет планирует обслужить аэропорт Сочи до конца суток после восстановления работы второго топливного оператора, ранее из-за ограничения его работы, связанного с устранением последствий падения обломков БПЛА, вводились ограничения на обслуживание до пяти рейсов в час, сообщили в сочинской авиагавани.
«

"Ожидается до конца суток обслуживание ещё 56 рейсов на вылет и 61 на прилёт. До 17.00 (совпадает с мск) была ограничена работа одного из двух топливных операторов аэропорта Сочи, что связано с устранением последствий падения обломков БПЛА. Для возможной оперативной корректировки расписания рейсов авиакомпаниями, было выпущено оповещение об ограничении на обслуживание до пяти рейсов в час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 16.00 мск в аэропорту Сочи было обслужено 94 рейса на вылет и 104 рейса на прилёт.
По данным сочинской авиагавани, полное восстановление работы второго топливного оператора произошло в 17.00 мск. Готовность к его запуску подтверждена контрольными проверками: взятием проб и испытанием резервуаров, заправка воздушных судов в настоящее время осуществляется двумя операторами, подчеркнули в аэропорту Сочи.
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Аэропорт Сочи продолжил принимать и отправлять рейсы
Вчера, 18:50
 
СочиОбщество
 
 
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