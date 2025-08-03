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В аэропорту "Пулково" задерживаются 20 рейсов - РИА Новости, 03.08.2025
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11:37 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/aeroport-2033073674.html
В аэропорту "Пулково" задерживаются 20 рейсов
В аэропорту "Пулково" задерживаются 20 рейсов - РИА Новости, 03.08.2025
В аэропорту "Пулково" задерживаются 20 рейсов
Аэропорт "Пулково" возобновил работу после снятия ограничений, в настоящее время задержано 20 рейсов, 4 рейса ушли на запасные аэродромы в Москву, сообщила... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T11:37:00+03:00
2025-08-03T11:37:00+03:00
москва
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" возобновил работу после снятия ограничений, в настоящее время задержано 20 рейсов, 4 рейса ушли на запасные аэродромы в Москву, сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме. В 10:03 вылетел первый после возобновления взлетно-посадочных операций рейс – HH 742 на Самарканд", - говорится в сообщении. Отмечается, что все операционные службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме для выполнения суточного плана полетов. "На текущий момент задержано 20 рейсов. 4 рейса ушли на запасные аэродромы в Москву", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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москва, пулково (аэропорт)
Москва, Пулково (аэропорт)
В аэропорту "Пулково" задерживаются 20 рейсов

В аэропорту "Пулково" задерживаются 20 рейсов, 4 ушли на запасные аэродромы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" возобновил работу после снятия ограничений, в настоящее время задержано 20 рейсов, 4 рейса ушли на запасные аэродромы в Москву, сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме. В 10:03 вылетел первый после возобновления взлетно-посадочных операций рейс – HH 742 на Самарканд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все операционные службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме для выполнения суточного плана полетов.
"На текущий момент задержано 20 рейсов. 4 рейса ушли на запасные аэродромы в Москву", - говорится в сообщении.
Туристы с чемоданами в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Аэропорт "Пулково" возобновил работу в усиленном режиме
Вчера, 11:28
 
МоскваПулково (аэропорт)
 
 
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