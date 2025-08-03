https://ria.ru/20250803/aeroport-2033073256.html

Аэропорт "Пулково" возобновил работу в усиленном режиме

Аэропорт "Пулково" возобновил работу в усиленном режиме - РИА Новости, 03.08.2025

Аэропорт "Пулково" возобновил работу в усиленном режиме

Службы петербургского аэропорта "Пулково", который возобновил работу после временных ограничений на прием и вылет воздушных судов, функционируют в усиленном... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T11:28:00+03:00

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пулково (аэропорт)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Службы петербургского аэропорта "Пулково", который возобновил работу после временных ограничений на прием и вылет воздушных судов, функционируют в усиленном режиме, чтобы полностью выполнить суточный план полетов, информирует воздушная гавань. "Аэропорт "Пулково" возобновил работу в штатном режиме. Все операционные службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме для выполнения суточного плана полетов в полном объеме", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково". Ранее, по данным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, в аэропорту были задержаны более 30 авиарейсов с периодом вылета с 08.00 мск до 11.00 мск. "Пулково" в своем Telegram-канале сообщило, что первый самолет после возобновления взлетно-посадочных операций вылетел в 10.03 мск.

https://ria.ru/20250803/gosduma-2033072627.html

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пулково (аэропорт), россия