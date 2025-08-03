https://ria.ru/20250803/adler-2033088668.html
В Адлере женщина пострадала при падении обломков БПЛА
В Адлере женщина пострадала при падении обломков БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
В Адлере женщина пострадала при падении обломков БПЛА
Женщина с осколочными ранениями госпитализирована в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, угрозы для ее жизни нет, сообщили в оперативном... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T13:18:00+03:00
2025-08-03T13:18:00+03:00
2025-08-03T13:37:00+03:00
происшествия
адлер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Женщина с осколочными ранениями госпитализирована в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, угрозы для ее жизни нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."В результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи пострадала женщина. Она обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной. С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц Сочи для стационарного обследования. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет", - говорится в сообщении.Возгорания возникали в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи, они были ликвидированы, площадь горения на вторых этажах гаражей составляла 40 квадратных метров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
адлер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, адлер
В Адлере женщина пострадала при падении обломков БПЛА
В Адлере женщина попала в больницу после падения обломков БПЛА