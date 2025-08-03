https://ria.ru/20250803/adler-2033088668.html

В Адлере женщина пострадала при падении обломков БПЛА

В Адлере женщина пострадала при падении обломков БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025

В Адлере женщина пострадала при падении обломков БПЛА

Женщина с осколочными ранениями госпитализирована в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, угрозы для ее жизни нет, сообщили в оперативном... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T13:18:00+03:00

2025-08-03T13:18:00+03:00

2025-08-03T13:37:00+03:00

происшествия

адлер

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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Женщина с осколочными ранениями госпитализирована в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, угрозы для ее жизни нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."В результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи пострадала женщина. Она обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной. С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц Сочи для стационарного обследования. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет", - говорится в сообщении.Возгорания возникали в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи, они были ликвидированы, площадь горения на вторых этажах гаражей составляла 40 квадратных метров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

адлер

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, адлер