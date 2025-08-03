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В Адлере женщина пострадала при падении обломков БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
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13:18 03.08.2025 (обновлено: 13:37 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/adler-2033088668.html
В Адлере женщина пострадала при падении обломков БПЛА
В Адлере женщина пострадала при падении обломков БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
В Адлере женщина пострадала при падении обломков БПЛА
Женщина с осколочными ранениями госпитализирована в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, угрозы для ее жизни нет, сообщили в оперативном... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T13:18:00+03:00
2025-08-03T13:37:00+03:00
происшествия
адлер
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Женщина с осколочными ранениями госпитализирована в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, угрозы для ее жизни нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."В результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи пострадала женщина. Она обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной. С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц Сочи для стационарного обследования. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет", - говорится в сообщении.Возгорания возникали в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи, они были ликвидированы, площадь горения на вторых этажах гаражей составляла 40 квадратных метров.
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происшествия, адлер
Происшествия, Адлер
В Адлере женщина пострадала при падении обломков БПЛА

В Адлере женщина попала в больницу после падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Женщина с осколочными ранениями госпитализирована в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, угрозы для ее жизни нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи пострадала женщина. Она обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной. С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц Сочи для стационарного обследования. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет", - говорится в сообщении.
Возгорания возникали в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи, они были ликвидированы, площадь горения на вторых этажах гаражей составляла 40 квадратных метров.
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