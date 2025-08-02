https://ria.ru/20250802/zoopark-2032938805.html

Манулу Тимоше из Московского зоопарка подбирают невесту

Манулу Тимоше из Московского зоопарка подбирают невесту - РИА Новости, 02.08.2025

Манулу Тимоше из Московского зоопарка подбирают невесту

Манулу Тимоше из Московского зоопарка подбирают "невесту", зоосад сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T03:32:00+03:00

2025-08-02T03:32:00+03:00

2025-08-02T03:32:00+03:00

хорошие новости

китай

светлана акулова

московский зоопарк

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910842281_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_5e0c82fb82348179d0a8c6c3ac47fc04.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Манулу Тимоше из Московского зоопарка подбирают "невесту", зоосад сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова. "Работа по поиску пары для Тимоши ведется, но она требует особого подхода. Дело в том, что большинство манулов, содержащихся в зоопарках, состоят в близком родстве, и это ограничивает возможности формирования новых пар. Сейчас зоопарк сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера, например, среди животных, которые не могут быть возвращены в дикую природу. Это кропотливая и важная работа, и мы надеемся, что в будущем Тимоша все же встретит свою избранницу", - рассказала Акулова. По ее словам, в прошлом году в зоопарк приезжали туристы из Китая, чтобы увидеть Тимошу лично – многие даже предлагали устроить ему "смотрины" и помочь выбрать достойную невесту. "Тимоша – безусловный любимец публики и настоящая звезда Московского зоопарка. За его жизнью с интересом следят десятки тысяч людей: поклонники наблюдают, как он то худеет, то снова набирает вес, радуются каждому его появлению и делятся фотографиями в соцсетях", - добавила гендиректор.

https://ria.ru/20250611/simvol-2022350133.html

https://ria.ru/20250527/manul-2019249116.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, светлана акулова, московский зоопарк, общество, россия