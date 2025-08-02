Манулу Тимоше из Московского зоопарка подбирают невесту
Манулу Тимошу из Московского зоопарка подбирают неродственного партнера
© Фото : Московский зоопаркМанул Тимофей
© Фото : Московский зоопарк
Манул Тимофей. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Манулу Тимоше из Московского зоопарка подбирают "невесту", зоосад сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова.
"Работа по поиску пары для Тимоши ведется, но она требует особого подхода. Дело в том, что большинство манулов, содержащихся в зоопарках, состоят в близком родстве, и это ограничивает возможности формирования новых пар. Сейчас зоопарк сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера, например, среди животных, которые не могут быть возвращены в дикую природу. Это кропотливая и важная работа, и мы надеемся, что в будущем Тимоша все же встретит свою избранницу", - рассказала Акулова.
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По ее словам, в прошлом году в зоопарк приезжали туристы из Китая, чтобы увидеть Тимошу лично – многие даже предлагали устроить ему "смотрины" и помочь выбрать достойную невесту.
"Тимоша – безусловный любимец публики и настоящая звезда Московского зоопарка. За его жизнью с интересом следят десятки тысяч людей: поклонники наблюдают, как он то худеет, то снова набирает вес, радуются каждому его появлению и делятся фотографиями в соцсетях", - добавила гендиректор.
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