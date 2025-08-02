https://ria.ru/20250802/zhivotnye-2032937421.html

Россиянам запретили держать дома лис, росомах и медоедов

Россиянам запретили держать дома лис, росомах и медоедов - РИА Новости, 02.08.2025

Россиянам запретили держать дома лис, росомах и медоедов

Россиянам с 1 сентября будет запрещено держать дома лис, росомах, медоедов, собак динго и диких кошек - сервалов, следует из документа правительства, с которым... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:51:00+03:00

2025-08-02T02:51:00+03:00

2025-08-02T02:51:00+03:00

общество

россия

животные

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россиянам с 1 сентября будет запрещено держать дома лис, росомах, медоедов, собак динго и диких кошек - сервалов, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Все эти хищники попали в утвержденный перечень животных, запрещенных к содержанию. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать 6 лет - до 1 сентября 2031 года. В перечень запрещенных к содержанию хищников попали львы, тигры, леопарды, гепарды, ягуары, пумы, сервалы (кустарниковые кошки), росомахи, снежные барсы, рыси, гиеновые собаки и обыкновенные лисицы. Также в этом списке оказались тюлени и моржи, все представители семейства медвежьих, волк обыкновенный (в том числе подвид динго), рыжий волк и гривистый волк, все виды медоедов и все гиеновые, за исключением видов земляных волков.

https://ria.ru/20250730/shtraf-2032247924.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, животные