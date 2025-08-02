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Россиянам запретили держать дома лис, росомах и медоедов - РИА Новости, 02.08.2025
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02:51 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/zhivotnye-2032937421.html
Россиянам запретили держать дома лис, росомах и медоедов
Россиянам запретили держать дома лис, росомах и медоедов - РИА Новости, 02.08.2025
Россиянам запретили держать дома лис, росомах и медоедов
Россиянам с 1 сентября будет запрещено держать дома лис, росомах, медоедов, собак динго и диких кошек - сервалов, следует из документа правительства, с которым... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T02:51:00+03:00
2025-08-02T02:51:00+03:00
общество
россия
животные
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россиянам с 1 сентября будет запрещено держать дома лис, росомах, медоедов, собак динго и диких кошек - сервалов, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Все эти хищники попали в утвержденный перечень животных, запрещенных к содержанию. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать 6 лет - до 1 сентября 2031 года. В перечень запрещенных к содержанию хищников попали львы, тигры, леопарды, гепарды, ягуары, пумы, сервалы (кустарниковые кошки), росомахи, снежные барсы, рыси, гиеновые собаки и обыкновенные лисицы. Также в этом списке оказались тюлени и моржи, все представители семейства медвежьих, волк обыкновенный (в том числе подвид динго), рыжий волк и гривистый волк, все виды медоедов и все гиеновые, за исключением видов земляных волков.
https://ria.ru/20250730/shtraf-2032247924.html
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общество, россия, животные
Общество, Россия, Животные
Россиянам запретили держать дома лис, росомах и медоедов

Россиянам с 1 сентября запретят держать дома лис, росомах и собак динго

© Pixabay / Pixabay/skeezeРосомаха
Росомаха - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Pixabay / Pixabay/skeeze
Росомаха. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россиянам с 1 сентября будет запрещено держать дома лис, росомах, медоедов, собак динго и диких кошек - сервалов, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Все эти хищники попали в утвержденный перечень животных, запрещенных к содержанию. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать 6 лет - до 1 сентября 2031 года.
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В перечень запрещенных к содержанию хищников попали львы, тигры, леопарды, гепарды, ягуары, пумы, сервалы (кустарниковые кошки), росомахи, снежные барсы, рыси, гиеновые собаки и обыкновенные лисицы.
Также в этом списке оказались тюлени и моржи, все представители семейства медвежьих, волк обыкновенный (в том числе подвид динго), рыжий волк и гривистый волк, все виды медоедов и все гиеновые, за исключением видов земляных волков.
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