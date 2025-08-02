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В США высмеяли фото Трампа на фоне "Жигулей" - РИА Новости, 02.08.2025
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12:12 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/zhiguli-2032975352.html
В США высмеяли фото Трампа на фоне "Жигулей"
В США высмеяли фото Трампа на фоне "Жигулей" - РИА Новости, 02.08.2025
В США высмеяли фото Трампа на фоне "Жигулей"
Республиканская партия США в социальной сети X* опубликовала фотографию президента США Дональда Трампа на фоне автомобиля, который пользователи идентифицировали РИА Новости, 02.08.2025
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Республиканская партия США в социальной сети X* опубликовала фотографию президента США Дональда Трампа на фоне автомобиля, который пользователи идентифицировали как ВАЗ-2101 "Жигули". "Большой, красивый закон поспособствует возвращению великого американского автомобиля", - говорится в сообщении партии к фотографии. На фотографии Трамп изображен на фоне желтой машины, на ней также присутствует надпись "возвращаем автомобилям былое величие". При этом пользователи социальной сети опознали в авто ВАЗ-2101 "Жигули" и с иронией написали, что это машина, которая не производится в США. "Сделайте Lada снова великой", - написал один из них. Республиканец Джек Кимбл прокомментировал пост, заявляя, что США "приносят советское процветание в загнивающую Америку". "Не знал, что у Lada есть завод в США. Скоро ли мы заключим торговое соглашение с Россией?" - написал еще один пользователь.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20250802/tramp-2032956434.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, lada vesta
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Lada Vesta
В США высмеяли фото Трампа на фоне "Жигулей"

Пользователи социальной сети X высмеяли фото Трампа на фоне "Жигулей"

© Фото : GOPИзображение, опубликованное в соцсети Республиканской партии США
Изображение, опубликованное в соцсети Республиканской партии США - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : GOP
Изображение, опубликованное в соцсети Республиканской партии США
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Республиканская партия США в социальной сети X* опубликовала фотографию президента США Дональда Трампа на фоне автомобиля, который пользователи идентифицировали как ВАЗ-2101 "Жигули".
"Большой, красивый закон поспособствует возвращению великого американского автомобиля", - говорится в сообщении партии к фотографии.
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На фотографии Трамп изображен на фоне желтой машины, на ней также присутствует надпись "возвращаем автомобилям былое величие".
При этом пользователи социальной сети опознали в авто ВАЗ-2101 "Жигули" и с иронией написали, что это машина, которая не производится в США.
"Сделайте Lada снова великой", - написал один из них.
Республиканец Джек Кимбл прокомментировал пост, заявляя, что США "приносят советское процветание в загнивающую Америку".
"Не знал, что у Lada есть завод в США. Скоро ли мы заключим торговое соглашение с Россией?" - написал еще один пользователь.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
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В миреСШАРоссияДональд ТрампLada Vesta
 
 
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