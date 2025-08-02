Жена Николая Сличенко: Чем обернулась измена королю цыганского театра
© РИА Новости / Чубатюк | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР Николай Сличенко исполняет романсы на стихи А. С. Пушкина
Народный артист РСФСР Николай Сличенко исполняет романсы на стихи А. С. Пушкина
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Слова цыганки о "недолгом браке и вечном одиночестве" Сетара проигнорировала. Влюбилась в Сличенко с первого взгляда. Тогда 19-летняя красавица и не подозревала, что его страсть обернется настоящим кошмаром.
Он обещал ей вечную любовь. Возможно, именно об этом Сетара Казымова вспоминала спустя годы — умирая в доме престарелых. История жены "короля цыганской сцены" Николая Сличенко — это путь от волшебной сказки к суровым реалиям жизни.
Мамина мечта
Николай Сличенко родился в 1934 году. Детство пришлось на тяжелый период. Семья — оседлые цыгане, жившие близ Белгорода — старалась выжить в условиях, когда каждый день приносил новые испытания. Родители работали в колхозе, воспитывая пятерых детей. Великая отечественная забрала отца — фашисты расстреляли его прямо на глазах у сына
© РИА Новости / Р.Озерский | Перейти в медиабанкАртист Московского Музыкально-драматического Цыганского театра "Ромэн" Николай Сличенко в сцене из спектакля "Я – цыганка"
Артист Московского Музыкально-драматического Цыганского театра "Ромэн" Николай Сличенко в сцене из спектакля "Я – цыганка"
После войны матери, чтобы прокормить семью, приходилось много работать. Несмотря на это, она не упускала возможности дать детям образование. Меленького Колю записала в музыкальную школу. Мальчик выучился играть на скрипке — наконец сбудется мамина мечта: его возьмут в цыганский ансамбль.
До конца своих дней Сличенко с теплотой вспоминал об этом времени. Как и об односельчанах, что помогли ему собрать деньги на билет в Москву.
Путь к успеху оказался тернист. В театре "Ромэн" юношу сперва зачислили во вспомогательный состав — на главные роли требовался артист с высшим образованием. Но судьба подарила шанс: во время гастролей заболел ведущий солист, и Николаю предложили выйти вместо него.
Это был триумф. Аплодисменты не смолкали, зрители вскакивали с мест и кричали "браво". После такого дебюта Николаю уже нечего было делать на вторых ролях. Позади остались Белгород и табор, впереди ждали слава и всенародная любовь.
Детство и юность Сетары
За пару лет до рождения "короля цыганского театра" в Москве появилась на свет Сетара Казымова. Ее семья, пожалуй, полная противоположность Сличенко: отец — выходец из иранской знати, мать — потомственная румынская дворянка. Воспитывали девочку строго — дисциплина и прилежание прежде всего.
Однако родители поощряли и развитие творческих способностей дочери. Когда Сетаре предложили записаться в школьный кружок хореографии, отец настоял на музыкальной школе.
© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкНародный артист, режиссер Николай Алексеевич Сличенко во время репетиции. Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн"
Народный артист, режиссер Николай Алексеевич Сличенко во время репетиции. Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн"
Девочка старательно занималась на скрипке. Но в тайне от всех лелеяла мечту стать актрисой. Родители воспринимали это как девичьи глупости. И настаивали, чтобы дочь поступала в консерваторию.
Начало новой главы
Тем временем наступил момент, когда две звезды сошлись. Летом 1951-го в одном из московских кинотеатров молодой актер Николай Сличенко заметил необыкновенной красоты девушку. Темные глаза и грациозный стан сразу запали в душу.
Когда в зале зажегся свет, он набрался смелости и пригласил незнакомку на спектакль в свой театр. Первое свидание оказалось более чем робким — Образцовое воспитание не позволяло Сетаре влюбляться с первого взгляда. Но пылкость красавца-артиста оказались сильнее ее сомнений.
© РИА Новости / Рыбаков | Перейти в медиабанкГлавный режиссер театра "Ромэн", народный артист РСФСР Николай Сличенко.
Главный режиссер театра "Ромэн", народный артист РСФСР Николай Сличенко.
В течение года отношения только крепли, и вскоре они решили подать заявление в ЗАГС. Так в жизни обоих началась новая глава.
Как-то раз Сличенко привел Казымову на репетицию. Там ее заметил главный балетмейстер Иван Хрусталев, который искал подходящую исполнительницу на роль Эсмеральды. Так Сетара — не имея профильного образования, обладая лишь природной красотой и грацией — в тот же день была зачислена в труппу "Ромэна".
Двойная жизнь Сличенко
После торжественной свадьбы жизнь Казымовой и Сличенко, казавшаяся многим романтичной и счастливой, довольно быстро обернулась суровой реальностью. Пара оказалась в тесных условиях коммунальной квартиры, где в одной комнате приходилось ютиться с матерью Сетары. А вскоре родился еще и сын. Теснота и отсутствие уюта стали постоянными спутниками.
© РИА Новости / Мурашко | Перейти в медиабанкВыступление артиста Московского театра "Ромэн" Николая Сличенко
Выступление артиста Московского театра "Ромэн" Николая Сличенко
Однако материальные трудности были лишь началом испытаний. В пору ухаживаний Николай скрывал от Сетары свои вредные привычки, которые в браке показали себя во всей красе. Ежедневно по дороге в театр он заходил "пропустить рюмочку". Кроме того, много курил, что для молодой супруги было совершенно не приемлемо.
С течением времени ситуация усугубилась. После фильма "Четыре жениха" Сличенко стали осаждать многочисленные поклонницы. Своих фанаток он называл "кошелечками" и не отказывал в удовольствии провести с ними время. А однажды даже исчез на несколько дней с одной из таких. Сетара терпела измены почти десять лет: считала поведение мужа "творческим баловством" и надеялась на лучшее.
Но в 1960 году терпение лопнуло. Устав от унижений и постоянной лжи, Казымова сама закрутила тайный роман с коллегой по сцене Матвеем Казибеевым. Их отношения длились несколько месяцев и тщательно скрывались от Сличенко. Ситуация осложнялась тем, что Казибеев и сам был женат.
Артисты цыганского театра "Ромэн"
Скандал разразился, когда его супруга узнала об измене и обратилась с жалобой к руководству театра. Слухи дошли до Сличенко: он в ярости помчался домой.
В порыве гнева он изрезал ножом все платья Сетары и даже попытался ее ударить. Затем последовал откровенный разговор: Казымова заявила, что с Матвеем впервые узнала, что такое настоящая любовь. А затем выгнала мужа из дома и подала на развод. Уже на следующий день Николай появился в театре с новой возлюбленной — актрисой Тамиллой Агамировой.
Расставание оказалось тяжелым ударом для Сетары. В 1977 году, когда Сличенко стал возглавил театр "Ромэн", она покинула труппу. И замуж больше не вышла.
На склоне лет, живя в доме престарелых, она по-прежнему верно хранила у себя фотографию Николая. В 2024-м Сетара посетила заброшенную могилу бывшего мужа и со слезами на глазах посетовала: "У цыган хоронят богато, а здесь все бедно..."
Николай Сличенко в роли Барбаро в фильме "Горячая кровь"
Эта история полна неподдельных страстей. Сличенко в одном из интервью интервью называл Казымову "предательницей". В то время как сама Сетара утверждала, что ее измена была актом отчаяния и мести. Но главное — злая ирония: как жестоко правдивы оказались слова цыганки, услышанные в юности.