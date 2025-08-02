https://ria.ru/20250802/zemletryasenie-2032936231.html
У Северо-Курильска произошло землетрясение
У Северо-Курильска произошло землетрясение - РИА Новости, 02.08.2025
У Северо-Курильска произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в субботу вблизи Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T02:24:00+03:00
2025-08-02T02:24:00+03:00
2025-08-02T02:24:00+03:00
происшествия
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в субботу вблизи Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане ночью 2 августа. Эпицентр располагался в 208 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине 29 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, подземный толчок силой до 4 баллов могли ощутить на Парамушире.
https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032933607.html
северо-курильск
тихий океан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
У Северо-Курильска произошло землетрясение
У Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 6,2