https://ria.ru/20250802/zemletryasenie-2032936231.html

У Северо-Курильска произошло землетрясение

У Северо-Курильска произошло землетрясение - РИА Новости, 02.08.2025

У Северо-Курильска произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в субботу вблизи Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:24:00+03:00

2025-08-02T02:24:00+03:00

2025-08-02T02:24:00+03:00

происшествия

северо-курильск

тихий океан

парамушир

елена семенова

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в субботу вблизи Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане ночью 2 августа. Эпицентр располагался в 208 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине 29 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, подземный толчок силой до 4 баллов могли ощутить на Парамушире.

https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032933607.html

северо-курильск

тихий океан

парамушир

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области