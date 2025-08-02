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У Северо-Курильска произошло два землетрясения
У Северо-Курильска произошло два землетрясения - РИА Новости, 02.08.2025
У Северо-Курильска произошло два землетрясения
Землетрясения магнитудой 5,3 и 4,5 в течение получаса зарегистрированы утром в субботу у Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T04:12:00+03:00
2025-08-02T04:12:00+03:00
2025-08-02T04:12:00+03:00
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг - РИА Новости. Землетрясения магнитудой 5,3 и 4,5 в течение получаса зарегистрированы утром в субботу у Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 5,3 и 4,5 зарегистрированы в Тихом океане утром 2 августа. Их эпицентр находился в 155 и 124 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине 35 и 20 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, обе землетрясения ощутили жители Северо-Курильска.
https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html
северо-курильск
тихий океан
парамушир
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
У Северо-Курильска произошло два землетрясения
У Северо-Курильска произошло два землетрясения магнитудой 5,3 и 4,5