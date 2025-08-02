https://ria.ru/20250802/zemletrjasenie-2032940299.html

У Северо-Курильска произошло два землетрясения

У Северо-Курильска произошло два землетрясения - РИА Новости, 02.08.2025

У Северо-Курильска произошло два землетрясения

Землетрясения магнитудой 5,3 и 4,5 в течение получаса зарегистрированы утром в субботу у Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T04:12:00+03:00

2025-08-02T04:12:00+03:00

2025-08-02T04:12:00+03:00

северо-курильск

тихий океан

парамушир

елена семенова

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг - РИА Новости. Землетрясения магнитудой 5,3 и 4,5 в течение получаса зарегистрированы утром в субботу у Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 5,3 и 4,5 зарегистрированы в Тихом океане утром 2 августа. Их эпицентр находился в 155 и 124 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине 35 и 20 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, обе землетрясения ощутили жители Северо-Курильска.

https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html

северо-курильск

тихий океан

парамушир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия