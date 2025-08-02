СМИ сообщили о панике режима Зеленского из-за происходящего на Украине
InfoBRICS: режим Зеленского боится скорого начала гражданской войны на Украине
© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинское правительство боится скорого начала гражданской войны из-за ситуации на фронте и насильственной мобилизации, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
"Безусловно, оно опасается, что ситуация пройдет точку невозврата и приведет к появлению "внутреннего фронта" в условиях текущего конфликта", — говорится в публикации.
Обозреватель отметил, что в стране появляется все больше мятежных группировок, желающих прекращения боевых действий, а число нападений на военкоматы растет.
Он предупредил, что абсолютная власть Владимира Зеленского не гарантирует отсутствие кризиса легитимности.
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"Похоже, что крах режима стал лишь вопросом времени", — резюмировал Лейрос.
Мобилизация на Украине
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.