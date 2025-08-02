https://ria.ru/20250802/zelenskiy-2032973285.html

СМИ сообщили о панике режима Зеленского из-за происходящего на Украине

СМИ сообщили о панике режима Зеленского из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 02.08.2025

СМИ сообщили о панике режима Зеленского из-за происходящего на Украине

Украинское правительство боится скорого начала гражданской войны из-за ситуации на фронте и насильственной мобилизации, пишет аналитик Центра геостратегических... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T11:46:00+03:00

2025-08-02T11:46:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинское правительство боится скорого начала гражданской войны из-за ситуации на фронте и насильственной мобилизации, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Безусловно, оно опасается, что ситуация пройдет точку невозврата и приведет к появлению "внутреннего фронта" в условиях текущего конфликта", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что в стране появляется все больше мятежных группировок, желающих прекращения боевых действий, а число нападений на военкоматы растет.Он предупредил, что абсолютная власть Владимира Зеленского не гарантирует отсутствие кризиса легитимности."Похоже, что крах режима стал лишь вопросом времени", — резюмировал Лейрос.В субботу издание "Страна.ua" писало, что в Виннице вспыхнул протест после попытки штурма стадиона, куда сотрудники ТЦК согнали около сотни военнообязанных.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.

https://ria.ru/20250802/plan-2032963326.html

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в мире, винница, брикс, украина, владимир зеленский