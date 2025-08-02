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ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за сокращения штата избиркома в Запорожье - РИА Новости, 02.08.2025
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16:24 02.08.2025 (обновлено: 16:29 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/zarplata-2033003687.html
ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за сокращения штата избиркома в Запорожье
ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за сокращения штата избиркома в Запорожье - РИА Новости, 02.08.2025
ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за сокращения штата избиркома в Запорожье
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком обратился в Генпрокуратуру РФ в связи с сообщениями о возможном сокращении штата... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T16:24:00+03:00
2025-08-02T16:29:00+03:00
россия
запорожская область
элла памфилова
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком обратился в Генпрокуратуру РФ в связи с сообщениями о возможном сокращении штата избирательной комиссии Запорожской области и невыплате зарплат её сотрудникам. По её словам, ЦИК России совместно с председателем избирательной комиссии Запорожской области Галиной Катющенко неоднократно обращались к руководству региона с просьбой решить проблему с длительной невыплатой зарплат сотрудникам избиркома региона. "Напомню, что у руководителя региона нет права устанавливать численность штатных сотрудников избирательных комиссий, поскольку они не входят в состав органов исполнительной власти, но при этом федеральным законом определена его обязанность осуществлять их софинансирование, согласно утвержденной на федеральном уровне штатной численности, на которую также выделяются средства и из федерального бюджета", - сказала Памфилова, слова которой приводятся в Telegram-канале ЦИК России. Глава Центризбиркома РФ уточнила, что софинансирование избирательной комиссии Запорожской области осуществляется из средств федерального бюджета на 56 штатных единиц в соответствии с федеральным законодательством. "Поэтому вызывает полное недоумение стремление руководства исполнительной власти Запорожской области незаконно сократить численность более чем в два раза, направленное, фактически, на развал областной избирательной системы", - подчеркнула Памфилова. Кроме того, она считает недопустимым требование главы региона к облизбиркому освободить занимаемые помещения, которые оснащены необходимыми техническими средствами, в десятидневный срок без предварительного предоставления иного помещения, удовлетворяющего всем требованиям безопасности. "По всем аспектам возникших беспрецедентных проблем, направленных, фактически, на разрушение избирательной системы области, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в целях восстановления законности на территории Запорожской области, направлены соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру РФ и другие федеральные органы власти", - заключила Памфилова.
https://ria.ru/20250731/sud-2032570616.html
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россия, запорожская область, элла памфилова, генеральная прокуратура рф
Россия, Запорожская область, Элла Памфилова, Генеральная прокуратура РФ
ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за сокращения штата избиркома в Запорожье

ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за невыплаты зарплат штату избиркома Запорожья

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком обратился в Генпрокуратуру РФ в связи с сообщениями о возможном сокращении штата избирательной комиссии Запорожской области и невыплате зарплат её сотрудникам.
По её словам, ЦИК России совместно с председателем избирательной комиссии Запорожской области Галиной Катющенко неоднократно обращались к руководству региона с просьбой решить проблему с длительной невыплатой зарплат сотрудникам избиркома региона.
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"Напомню, что у руководителя региона нет права устанавливать численность штатных сотрудников избирательных комиссий, поскольку они не входят в состав органов исполнительной власти, но при этом федеральным законом определена его обязанность осуществлять их софинансирование, согласно утвержденной на федеральном уровне штатной численности, на которую также выделяются средства и из федерального бюджета", - сказала Памфилова, слова которой приводятся в Telegram-канале ЦИК России.
Глава Центризбиркома РФ уточнила, что софинансирование избирательной комиссии Запорожской области осуществляется из средств федерального бюджета на 56 штатных единиц в соответствии с федеральным законодательством.
"Поэтому вызывает полное недоумение стремление руководства исполнительной власти Запорожской области незаконно сократить численность более чем в два раза, направленное, фактически, на развал областной избирательной системы", - подчеркнула Памфилова.
Кроме того, она считает недопустимым требование главы региона к облизбиркому освободить занимаемые помещения, которые оснащены необходимыми техническими средствами, в десятидневный срок без предварительного предоставления иного помещения, удовлетворяющего всем требованиям безопасности.
"По всем аспектам возникших беспрецедентных проблем, направленных, фактически, на разрушение избирательной системы области, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в целях восстановления законности на территории Запорожской области, направлены соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру РФ и другие федеральные органы власти", - заключила Памфилова.
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РоссияЗапорожская областьЭлла ПамфиловаГенеральная прокуратура РФ
 
 
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