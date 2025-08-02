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Захарова процитировала Маяковского в ответ на признание генсека ООН - РИА Новости, 02.08.2025
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19:02 02.08.2025 (обновлено: 22:12 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/zakharova-2033018915.html
Захарова процитировала Маяковского в ответ на признание генсека ООН
Захарова процитировала Маяковского в ответ на признание генсека ООН - РИА Новости, 02.08.2025
Захарова процитировала Маяковского в ответ на признание генсека ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram прокомментировала слова генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что почти никто не читает доклады... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:02:00+03:00
2025-08-02T22:12:00+03:00
в мире
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антониу гутерреш
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram прокомментировала слова генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что почти никто не читает доклады всемирной организации, отрывком из стихотворения Владимира Маяковского "Прозаседавшиеся"."Точно как у Маяковского в бессмертном "Прозаседавшиеся": "С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: "О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!" — процитировала она.Ранее, в пятницу, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости снизить количество докладов и заседаний организации, сославшись на чрезмерную загруженность структуры и слабую эффективность ряда документов. Гутерреш также отметил, что, несмотря на объем проделанной работы, значительная часть докладов остается малозаметной: каждый пятый из них набирает менее тысячи скачиваний. При этом расходы на подготовку документов и организацию заседаний составляют значительную часть регулярного бюджета. По словам генсека, из каждых десяти долларов бюджета один идет на прямое обслуживание заседаний и публикаций, не считая дополнительных косвенных затрат.
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в мире, россия, владимир маяковский, антониу гутерреш, мария захарова, оон
В мире, Россия, Владимир Маяковский, Антониу Гутерреш, Мария Захарова, ООН
Захарова процитировала Маяковского в ответ на признание генсека ООН

Захарова вспомнила стихи Маяковского на фоне отсутствия интереса к докладам ООН

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram прокомментировала слова генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что почти никто не читает доклады всемирной организации, отрывком из стихотворения Владимира Маяковского "Прозаседавшиеся".
"Точно как у Маяковского в бессмертном "Прозаседавшиеся": "С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: "О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!" — процитировала она.
Ранее, в пятницу, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости снизить количество докладов и заседаний организации, сославшись на чрезмерную загруженность структуры и слабую эффективность ряда документов. Гутерреш также отметил, что, несмотря на объем проделанной работы, значительная часть докладов остается малозаметной: каждый пятый из них набирает менее тысячи скачиваний. При этом расходы на подготовку документов и организацию заседаний составляют значительную часть регулярного бюджета. По словам генсека, из каждых десяти долларов бюджета один идет на прямое обслуживание заседаний и публикаций, не считая дополнительных косвенных затрат.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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В миреРоссияВладимир МаяковскийАнтониу ГутеррешМария ЗахароваООН
 
 
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