https://ria.ru/20250802/zaes-2032995981.html

В промзоне у ЗАЭС после обстрела ВСУ произошло возгорание

В промзоне у ЗАЭС после обстрела ВСУ произошло возгорание - РИА Новости, 02.08.2025

В промзоне у ЗАЭС после обстрела ВСУ произошло возгорание

Мирный житель погиб в автомобиле при обстреле ВСУ промзоны в районе Запорожской АЭС, произошедшее возгорание локализовано, сообщила пресс-служба станции в... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T15:23:00+03:00

2025-08-02T15:23:00+03:00

2025-08-02T15:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в автомобиле при обстреле ВСУ промзоны в районе Запорожской АЭС, произошедшее возгорание локализовано, сообщила пресс-служба станции в Telegram -канале."В результате артиллерийского обстрела ВСУ в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошло возгорание на территории промышленной зоны. При осмотре территории также было обнаружено повреждённое гражданское транспортное средство (легковой автомобиль), не имевшее отношения к работе АЭС. К глубокому сожалению, там же был обнаружен погибший гражданский человек", - говорится в сообщении.В ходе тушения пожара одна из пожарных машин МЧС подверглась целенаправленной атаке с использованием беспилотного летательного аппарата (дрона) ВСУ, сообщили в пресс-службе.В результате атаки на пожарную машину и действий по тушению пожара пострадавших среди персонала станции и пожарных расчетов нет, уточнили на станции. Благодаря оперативным и слаженным действиям аварийно-спасательных формирований пожар на территории промышленной зоны был локализован, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250801/rogov-2032871120.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вооруженные силы украины, запорожская аэс