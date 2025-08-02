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В промзоне у ЗАЭС после обстрела ВСУ произошло возгорание - РИА Новости, 02.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 02.08.2025 (обновлено: 15:38 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/zaes-2032995981.html
В промзоне у ЗАЭС после обстрела ВСУ произошло возгорание
В промзоне у ЗАЭС после обстрела ВСУ произошло возгорание - РИА Новости, 02.08.2025
В промзоне у ЗАЭС после обстрела ВСУ произошло возгорание
Мирный житель погиб в автомобиле при обстреле ВСУ промзоны в районе Запорожской АЭС, произошедшее возгорание локализовано, сообщила пресс-служба станции в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:23:00+03:00
2025-08-02T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в автомобиле при обстреле ВСУ промзоны в районе Запорожской АЭС, произошедшее возгорание локализовано, сообщила пресс-служба станции в Telegram -канале."В результате артиллерийского обстрела ВСУ в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошло возгорание на территории промышленной зоны. При осмотре территории также было обнаружено повреждённое гражданское транспортное средство (легковой автомобиль), не имевшее отношения к работе АЭС. К глубокому сожалению, там же был обнаружен погибший гражданский человек", - говорится в сообщении.В ходе тушения пожара одна из пожарных машин МЧС подверглась целенаправленной атаке с использованием беспилотного летательного аппарата (дрона) ВСУ, сообщили в пресс-службе.В результате атаки на пожарную машину и действий по тушению пожара пострадавших среди персонала станции и пожарных расчетов нет, уточнили на станции. Благодаря оперативным и слаженным действиям аварийно-спасательных формирований пожар на территории промышленной зоны был локализован, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250801/rogov-2032871120.html
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происшествия, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
В промзоне у ЗАЭС после обстрела ВСУ произошло возгорание

ВСУ обстреляли промзону в районе ЗАЭС, произошло возгорание, один человек погиб

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в автомобиле при обстреле ВСУ промзоны в районе Запорожской АЭС, произошедшее возгорание локализовано, сообщила пресс-служба станции в Telegram -канале.
«
"В результате артиллерийского обстрела ВСУ в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошло возгорание на территории промышленной зоны. При осмотре территории также было обнаружено повреждённое гражданское транспортное средство (легковой автомобиль), не имевшее отношения к работе АЭС. К глубокому сожалению, там же был обнаружен погибший гражданский человек", - говорится в сообщении.
В ходе тушения пожара одна из пожарных машин МЧС подверглась целенаправленной атаке с использованием беспилотного летательного аппарата (дрона) ВСУ, сообщили в пресс-службе.
В результате атаки на пожарную машину и действий по тушению пожара пострадавших среди персонала станции и пожарных расчетов нет, уточнили на станции. Благодаря оперативным и слаженным действиям аварийно-спасательных формирований пожар на территории промышленной зоны был локализован, говорится в сообщении.
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