В промзоне у ЗАЭС после обстрела ВСУ произошло возгорание
ВСУ обстреляли промзону в районе ЗАЭС, произошло возгорание, один человек погиб
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в автомобиле при обстреле ВСУ промзоны в районе Запорожской АЭС, произошедшее возгорание локализовано, сообщила пресс-служба станции в Telegram -канале.
«
"В результате артиллерийского обстрела ВСУ в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошло возгорание на территории промышленной зоны. При осмотре территории также было обнаружено повреждённое гражданское транспортное средство (легковой автомобиль), не имевшее отношения к работе АЭС. К глубокому сожалению, там же был обнаружен погибший гражданский человек", - говорится в сообщении.
В ходе тушения пожара одна из пожарных машин МЧС подверглась целенаправленной атаке с использованием беспилотного летательного аппарата (дрона) ВСУ, сообщили в пресс-службе.
В результате атаки на пожарную машину и действий по тушению пожара пострадавших среди персонала станции и пожарных расчетов нет, уточнили на станции. Благодаря оперативным и слаженным действиям аварийно-спасательных формирований пожар на территории промышленной зоны был локализован, говорится в сообщении.