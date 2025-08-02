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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга" - РИА Новости, 02.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:17:00+03:00

2025-08-02T12:17:00+03:00

2025-08-02T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.Подразделения "Юга" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье в ДНР."Противник потерял до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины