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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга" - РИА Новости, 02.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:17:00+03:00
2025-08-02T12:17:00+03:00
2025-08-02T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.Подразделения "Юга" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье в ДНР."Противник потерял до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия "Юга"