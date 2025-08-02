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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга" - РИА Новости, 02.08.2025
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12:17 02.08.2025 (обновлено: 12:28 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/yug-2032976100.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга" - РИА Новости, 02.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:17:00+03:00
2025-08-02T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.Подразделения "Юга" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье в ДНР."Противник потерял до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения "Юга" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье в ДНР.
"Противник потерял до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
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