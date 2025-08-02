https://ria.ru/20250802/yantarnaya-2032947889.html

В Польше нашли следы Янтарной комнаты

В Польше нашли следы Янтарной комнаты - РИА Новости, 02.08.2025

В Польше нашли следы Янтарной комнаты

На месте раскопок бывшего военного полигона СС в Северной Польше могут обнаружить Янтарную комнату, пишет веб-портал O2 со ссылкой на власти. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T07:10:00+03:00

2025-08-02T07:10:00+03:00

2025-08-02T16:08:00+03:00

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янтарная комната

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На месте раскопок бывшего военного полигона СС в Северной Польше могут обнаружить Янтарную комнату, пишет веб-портал O2 со ссылкой на власти."Воеводское управление по охране памятников в Гданьске дало разрешение на раскопки в ранее неразведанном районе. Предполагается, что там находится большой немецкий бункер времен Второй мировой войны, информация о котором стала известна совсем недавно", — указано в статье.По словам представителя управления по охране памятников Марцина Тыминьского, в 1943 году на месте будущих раскопок был создан полигон войск СС, а около него было расположено множество бункеров-хранилищ."Мы надеемся найти там немецкие подземные склады. Некоторые данные позволяют надеяться, что там может находиться даже Янтарная комната", — цитирует его издание.Янтарную комнату (панели, украшения и панно) создали немецкие мастера в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I. Позднее ее подарили Петру I, комната стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском Селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли ее в Королевский замок Кёнигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города весной 1945-го комната бесследно исчезла. В 1967 году для поиска шедевра создали Государственную комиссию, но в 1984-м упразднили из-за отсутствия результатов.

https://ria.ru/20250506/komnata-2015349072.html

https://ria.ru/20250716/moskva-2029479975.html

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в мире, польша, гданьск, янтарная комната