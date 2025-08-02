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На Ямале в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавшие
На Ямале в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.08.2025
На Ямале в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавшие
Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T23:37:00+03:00
2025-08-02T23:37:00+03:00
2025-08-02T23:37:00+03:00
происшествия
лабытнанги
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "Установлено, что 2 августа в 20.35 (18.35 мск) в одной из квартир дома 12б по улице Обской произошел взрыв газового баллона. Взрывной волной выбило окна в трех комнатах. В квартире находилось три человека, двое из них пострадали, им оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Прокуратура Лабытнанги организовала проверку по факту происшествия, причины и условия, а также степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливаются.
https://ria.ru/20250726/gosduma-2031551230.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лабытнанги, ямал
Происшествия, Лабытнанги, Ямал
На Ямале в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавшие
В Лабытнанги два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме