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На Ямале в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.08.2025
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23:37 02.08.2025
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На Ямале в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавшие
На Ямале в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.08.2025
На Ямале в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавшие
Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T23:37:00+03:00
2025-08-02T23:37:00+03:00
происшествия
лабытнанги
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. &quot;Установлено, что 2 августа в 20.35 (18.35 мск) в одной из квартир дома 12б по улице Обской произошел взрыв газового баллона. Взрывной волной выбило окна в трех комнатах. В квартире находилось три человека, двое из них пострадали, им оказана медицинская помощь&quot;, – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Прокуратура Лабытнанги организовала проверку по факту происшествия, причины и условия, а также степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливаются.
https://ria.ru/20250726/gosduma-2031551230.html
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происшествия, лабытнанги, ямал
Происшествия, Лабытнанги, Ямал
На Ямале в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

В Лабытнанги два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«

"Установлено, что 2 августа в 20.35 (18.35 мск) в одной из квартир дома 12б по улице Обской произошел взрыв газового баллона. Взрывной волной выбило окна в трех комнатах. В квартире находилось три человека, двое из них пострадали, им оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура Лабытнанги организовала проверку по факту происшествия, причины и условия, а также степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливаются.
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