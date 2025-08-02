В Николаевской области прогремел взрыв
В Николаевской области на фоне воздушной тревоги снова прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара после взрыва
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара после взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Взрыв снова прогремел в Николаевской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 22.27 (совпадает с мск) воздушная тревога звучит в Николаевской области.
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"В Николаеве было слышно звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
В субботу этот же канал уже объявлял о взрывах в регионе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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