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Раскрыто, как получить налоговый вычет за лечение - РИА Новости, 02.08.2025
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03:15 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/vychet-2032929007.html
Раскрыто, как получить налоговый вычет за лечение
Раскрыто, как получить налоговый вычет за лечение - РИА Новости, 02.08.2025
Раскрыто, как получить налоговый вычет за лечение
Россияне могут получить налоговый вычет за лечение и покупку лекарств, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T03:15:00+03:00
2025-08-02T03:15:00+03:00
игорь балынин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
общество
налоговый вычет
деньги
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россияне могут получить налоговый вычет за лечение и покупку лекарств, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Как пояснил эксперт, получить вычет можно за оплату своего лечения, а также родителей, детей, супруга/супруги. Кроме того, вернуть средства можно за покупку лекарств и страховые взносы по полису ДМС.Максимальный совокупный размер учитываемых расходов (за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение) составляет 150 000 рублей. Если гражданин потратил эту сумму, то вернуть он сможет 19 500 рублей."Для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить справку об их оплате по форме, утвержденной приказом ФНС России", — указал Балынин.Чтобы получить налоговый вычет за покупку лекарств, необходимо предоставить рецепт от врача и чек об оплате.Для налогового вычета по расходам на приобретение полиса ДМС необходим чек и договор, либо полис.
https://ria.ru/20250708/zarplata-2027796084.html
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игорь балынин, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, общество, налоговый вычет, деньги
Игорь Балынин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия, Общество, Налоговый вычет, Деньги
Раскрыто, как получить налоговый вычет за лечение

Доцент Балынин: россияне могут получить вычет за лечение и покупку лекарств

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс
Налоговый кодекс - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россияне могут получить налоговый вычет за лечение и покупку лекарств, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
Как пояснил эксперт, получить вычет можно за оплату своего лечения, а также родителей, детей, супруга/супруги. Кроме того, вернуть средства можно за покупку лекарств и страховые взносы по полису ДМС.
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Максимальный совокупный размер учитываемых расходов (за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение) составляет 150 000 рублей. Если гражданин потратил эту сумму, то вернуть он сможет 19 500 рублей.
"Для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить справку об их оплате по форме, утвержденной приказом ФНС России", — указал Балынин.
Чтобы получить налоговый вычет за покупку лекарств, необходимо предоставить рецепт от врача и чек об оплате.
Для налогового вычета по расходам на приобретение полиса ДМС необходим чек и договор, либо полис.
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