Оппозиция Молдавии обвинила Санду в узурпации власти
В молдавской "Победе" назвали отказ в их регистрации на выборы диктатурой
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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Депутат парламентской группы от оппозиционного политблока "Победа" Регина Апостолова сообщила РИА Новости, что политсила обвиняет президента Майю Санду и правящую партию "Действие и справедливость" (ПДС) в узурпации власти и назвала отказ в регистрации избирательного блока проявлением диктатуры в стране.
"Отказ в регистрации блока незаконен и ничем не обоснован. Мы понимаем, что это сделано по указанию Санду. Судьи закрывают глаза. Санду и ПДС, а это ее партия, она не президент для всех граждан, как она заявляла, боится блока "Победа", потому что знает: народ больше не с ней", - сказала Апостолова.
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По ее словам, судебная система и ЦИК Молдавии действуют исключительно в интересах власти.
"Свободы слова нет. Свободной юстиции нет. То, что произошло сегодня, - это очередное нарушение Конституции. А европейские партнеры делают вид, что ничего не происходит", - заявила она.
Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.