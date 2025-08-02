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Оппозиция Молдавии обвинила Санду в узурпации власти - РИА Новости, 02.08.2025
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10:37 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/vybory-2032966395.html
Оппозиция Молдавии обвинила Санду в узурпации власти
Оппозиция Молдавии обвинила Санду в узурпации власти - РИА Новости, 02.08.2025
Оппозиция Молдавии обвинила Санду в узурпации власти
Депутат парламентской группы от оппозиционного политблока "Победа" Регина Апостолова сообщила РИА Новости, что политсила обвиняет президента Майю Санду и... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T10:37:00+03:00
2025-08-02T10:37:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
евгения гуцул
европейский суд
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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Депутат парламентской группы от оппозиционного политблока "Победа" Регина Апостолова сообщила РИА Новости, что политсила обвиняет президента Майю Санду и правящую партию "Действие и справедливость" (ПДС) в узурпации власти и назвала отказ в регистрации избирательного блока проявлением диктатуры в стране. "Отказ в регистрации блока незаконен и ничем не обоснован. Мы понимаем, что это сделано по указанию Санду. Судьи закрывают глаза. Санду и ПДС, а это ее партия, она не президент для всех граждан, как она заявляла, боится блока "Победа", потому что знает: народ больше не с ней", - сказала Апостолова. По ее словам, судебная система и ЦИК Молдавии действуют исключительно в интересах власти. "Свободы слова нет. Свободной юстиции нет. То, что произошло сегодня, - это очередное нарушение Конституции. А европейские партнеры делают вид, что ничего не происходит", - заявила она. Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250801/zaharova-2032917103.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, европейский суд, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Европейский суд, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Оппозиция Молдавии обвинила Санду в узурпации власти

В молдавской "Победе" назвали отказ в их регистрации на выборы диктатурой

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Депутат парламентской группы от оппозиционного политблока "Победа" Регина Апостолова сообщила РИА Новости, что политсила обвиняет президента Майю Санду и правящую партию "Действие и справедливость" (ПДС) в узурпации власти и назвала отказ в регистрации избирательного блока проявлением диктатуры в стране.
"Отказ в регистрации блока незаконен и ничем не обоснован. Мы понимаем, что это сделано по указанию Санду. Судьи закрывают глаза. Санду и ПДС, а это ее партия, она не президент для всех граждан, как она заявляла, боится блока "Победа", потому что знает: народ больше не с ней", - сказала Апостолова.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В МИД заявили о давлении властей Молдавии на судей по делу Гуцул
1 августа, 21:13
По ее словам, судебная система и ЦИК Молдавии действуют исключительно в интересах власти.
"Свободы слова нет. Свободной юстиции нет. То, что произошло сегодня, - это очередное нарушение Конституции. А европейские партнеры делают вид, что ничего не происходит", - заявила она.
Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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Санду записала всех оппозиционеров во врагов Молдавии, считает мэр Кишинева
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В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуЕвгения ГуцулЕвропейский судSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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