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Вучич осудил приговор суда БиГ президенту Додику - РИА Новости, 02.08.2025
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15:31 02.08.2025 (обновлено: 17:01 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/vuchich-2032998655.html
Вучич осудил приговор суда БиГ президенту Додику
Вучич осудил приговор суда БиГ президенту Додику - РИА Новости, 02.08.2025
Вучич осудил приговор суда БиГ президенту Додику
Совет национальной безопасности Сербии официально осудил приговор суда Боснии и Герцеговины (БиГ) президенту Республики Сербской Милораду Додику и признал его... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:31:00+03:00
2025-08-02T17:01:00+03:00
в мире
сербия
республика сербская
босния и герцеговина
милорад додик
александр вучич
европейский суд по правам человека (еспч)
интерпол
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БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Совет национальной безопасности Сербии официально осудил приговор суда Боснии и Герцеговины (БиГ) президенту Республики Сербской Милораду Додику и признал его недействительным на территории страны, заявил сербский президент Александр Вучич в субботу. Президент Сербии накануне пообещал, что пока он жив, не похвалит приговор суда в Сараево Додику к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Додик заявил, что ожидает безусловной поддержки от Сербии, а также обратился за поддержкой к РФ и США после приговора суда. "Острейшим образом осуждается решение суда второй (апелляционной – ред.) инстанции БиГ... Это решение суда БиГ, хотя и принятое в XXI веке, недемократическое, антицивилизационное и аморальное. Сербия не приемлет решение суда БиГ, и Совет нацбезопасности констатирует, что ситуация в этой сфере в регионе серьезно нарушена", - заявил Вучич в обращении по итогам заседания совбеза в субботу и добавил, что лично подписал единогласное заключение и оно является обязующим для всех госорганов Сербии и Додик не будет задержан на сербской территории. Додик в пятницу сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую мирным, политическим путем. Он также выступил против проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил в пятницу о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ также осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
https://ria.ru/20250801/vuchich-2032912538.html
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в мире, сербия, республика сербская, босния и герцеговина, милорад додик, александр вучич, европейский суд по правам человека (еспч), интерпол, оон
В мире, Сербия, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, Александр Вучич, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Интерпол, ООН
Вучич осудил приговор суда БиГ президенту Додику

Вучич осудил приговор суда БиГ президенту Республики Сербской Додику

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Совет национальной безопасности Сербии официально осудил приговор суда Боснии и Герцеговины (БиГ) президенту Республики Сербской Милораду Додику и признал его недействительным на территории страны, заявил сербский президент Александр Вучич в субботу.
Президент Сербии накануне пообещал, что пока он жив, не похвалит приговор суда в Сараево Додику к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Додик заявил, что ожидает безусловной поддержки от Сербии, а также обратился за поддержкой к РФ и США после приговора суда.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Вучич заявил, что не предаст свои убеждения
1 августа, 20:15
"Острейшим образом осуждается решение суда второй (апелляционной – ред.) инстанции БиГ... Это решение суда БиГ, хотя и принятое в XXI веке, недемократическое, антицивилизационное и аморальное. Сербия не приемлет решение суда БиГ, и Совет нацбезопасности констатирует, что ситуация в этой сфере в регионе серьезно нарушена", - заявил Вучич в обращении по итогам заседания совбеза в субботу и добавил, что лично подписал единогласное заключение и оно является обязующим для всех госорганов Сербии и Додик не будет задержан на сербской территории.
Додик в пятницу сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую мирным, политическим путем. Он также выступил против проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ.
Адвокат Додика Горан Бубич сообщил в пятницу о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ).
Решение суда БиГ также осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
Милорад Додик на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Суд оставил в силе приговор президенту Республики Сербской Додику
1 августа, 13:15
 
В миреСербияРеспублика СербскаяБосния и ГерцеговинаМилорад ДодикАлександр ВучичЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)ИнтерполООН
 
 
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