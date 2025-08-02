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ВСУ за сутки атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 02.08.2025
ВСУ за сутки атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные в субботу обстреляли и атаковали дронами 15 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T20:05:00+03:00
2025-08-02T20:05:00+03:00
2025-08-02T20:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные в субботу обстреляли и атаковали дронами 15 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как рассказал глава области, сотрудник предприятия в селе Белянка Шебекинского округа и боец подразделения "Орлан" в селе Борки Валуйского округа ранены в результате атак дронов ВСУ. "В селе Новая Таволжанка в результате прилёта боеприпаса повреждён частный дом… В селе Двулучное дрон атаковал припаркованную "Газель"... В посёлке Уразово дрон сдетонировал о землю - выбиты окна в частном доме. Ещё один FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе обломки сбитых БПЛА упали на несколько частных домов в посёлке Майский и селе Шагаровка. В посёлке Красная Яруга в результате атаки дрона повреждена крыша хозяйственной постройки, социальный объект атакован беспилотником в посёлке Быценков Краснояружского района, уточнил глава области. В селе Илёк-Кошары Ракитянского района беспилотник нанёс удар по сельхозпредприятию, в хуторе Семейный от детонации дрона повреждён забор частного дома. "В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара беспилотника огнём уничтожен частный дом. В селе Смородино вследствие атаки дрона в летней кухне повреждены окна и фронтон. В селе Мощеное от удара FPV-дрона загорелось здание социального объекта… В Борисовском районе в селе Дубино от детонации беспилотника загорелась кровля частного дома", - заявил глава области.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области