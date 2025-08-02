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ВСУ за сутки атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 02.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:05 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/vsu-2033024401.html
ВСУ за сутки атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 02.08.2025
ВСУ за сутки атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные в субботу обстреляли и атаковали дронами 15 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T20:05:00+03:00
2025-08-02T20:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
ракитянский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные в субботу обстреляли и атаковали дронами 15 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как рассказал глава области, сотрудник предприятия в селе Белянка Шебекинского округа и боец подразделения "Орлан" в селе Борки Валуйского округа ранены в результате атак дронов ВСУ. "В селе Новая Таволжанка в результате прилёта боеприпаса повреждён частный дом… В селе Двулучное дрон атаковал припаркованную "Газель"... В посёлке Уразово дрон сдетонировал о землю - выбиты окна в частном доме. Ещё один FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе обломки сбитых БПЛА упали на несколько частных домов в посёлке Майский и селе Шагаровка. В посёлке Красная Яруга в результате атаки дрона повреждена крыша хозяйственной постройки, социальный объект атакован беспилотником в посёлке Быценков Краснояружского района, уточнил глава области. В селе Илёк-Кошары Ракитянского района беспилотник нанёс удар по сельхозпредприятию, в хуторе Семейный от детонации дрона повреждён забор частного дома. "В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара беспилотника огнём уничтожен частный дом. В селе Смородино вследствие атаки дрона в летней кухне повреждены окна и фронтон. В селе Мощеное от удара FPV-дрона загорелось здание социального объекта… В Борисовском районе в селе Дубино от детонации беспилотника загорелась кровля частного дома", - заявил глава области.
https://ria.ru/20250802/bpla-2033020181.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Libkos
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные в субботу обстреляли и атаковали дронами 15 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как рассказал глава области, сотрудник предприятия в селе Белянка Шебекинского округа и боец подразделения "Орлан" в селе Борки Валуйского округа ранены в результате атак дронов ВСУ.
"В селе Новая Таволжанка в результате прилёта боеприпаса повреждён частный дом… В селе Двулучное дрон атаковал припаркованную "Газель"... В посёлке Уразово дрон сдетонировал о землю - выбиты окна в частном доме. Ещё один FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе обломки сбитых БПЛА упали на несколько частных домов в посёлке Майский и селе Шагаровка. В посёлке Красная Яруга в результате атаки дрона повреждена крыша хозяйственной постройки, социальный объект атакован беспилотником в посёлке Быценков Краснояружского района, уточнил глава области. В селе Илёк-Кошары Ракитянского района беспилотник нанёс удар по сельхозпредприятию, в хуторе Семейный от детонации дрона повреждён забор частного дома.
"В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара беспилотника огнём уничтожен частный дом. В селе Смородино вследствие атаки дрона в летней кухне повреждены окна и фронтон. В селе Мощеное от удара FPV-дрона загорелось здание социального объекта… В Борисовском районе в селе Дубино от детонации беспилотника загорелась кровля частного дома", - заявил глава области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районРакитянский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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