https://ria.ru/20250802/vsu-2033024401.html

ВСУ за сутки атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 02.08.2025

ВСУ за сутки атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные в субботу обстреляли и атаковали дронами 15 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T20:05:00+03:00

2025-08-02T20:05:00+03:00

2025-08-02T20:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные в субботу обстреляли и атаковали дронами 15 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как рассказал глава области, сотрудник предприятия в селе Белянка Шебекинского округа и боец подразделения "Орлан" в селе Борки Валуйского округа ранены в результате атак дронов ВСУ. "В селе Новая Таволжанка в результате прилёта боеприпаса повреждён частный дом… В селе Двулучное дрон атаковал припаркованную "Газель"... В посёлке Уразово дрон сдетонировал о землю - выбиты окна в частном доме. Ещё один FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе обломки сбитых БПЛА упали на несколько частных домов в посёлке Майский и селе Шагаровка. В посёлке Красная Яруга в результате атаки дрона повреждена крыша хозяйственной постройки, социальный объект атакован беспилотником в посёлке Быценков Краснояружского района, уточнил глава области. В селе Илёк-Кошары Ракитянского района беспилотник нанёс удар по сельхозпредприятию, в хуторе Семейный от детонации дрона повреждён забор частного дома. "В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара беспилотника огнём уничтожен частный дом. В селе Смородино вследствие атаки дрона в летней кухне повреждены окна и фронтон. В селе Мощеное от удара FPV-дрона загорелось здание социального объекта… В Борисовском районе в селе Дубино от детонации беспилотника загорелась кровля частного дома", - заявил глава области.

https://ria.ru/20250802/bpla-2033020181.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины