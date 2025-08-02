https://ria.ru/20250802/vsu-2033018755.html
При атаке ВСУ на Брянскую область пострадал ребенок
При атаке ВСУ на Брянскую область пострадал ребенок - РИА Новости, 02.08.2025
При атаке ВСУ на Брянскую область пострадал ребенок
При атаке украинских дронов на Брянскую область пострадал ребенок, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:01:00+03:00
2025-08-02T19:01:00+03:00
2025-08-02T19:19:00+03:00
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происшествия
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. При атаке украинских дронов на Брянскую область пострадал ребенок, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "По уточненным данным, один из пострадавших от варварских действий ВСУ — четырехлетний ребенок. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. Малышу и его отцу — скорейшего выздоровления", — написал он.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250802/svo-2032976376.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на Брянскую область пострадал ребенок
Богомаз: при атаке ВСУ на Брянскую область пострадал четырехлетний ребенок