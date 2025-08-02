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В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 02.08.2025
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:58:00+03:00
2025-08-02T17:58:00+03:00
2025-08-02T17:58:00+03:00
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брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "ВСУ атаковали FPV-дронами в Суземке жилой дом. К сожалению, легкие ранения получили два мирных жителя. Мужчинам своевременно оказана медицинская помощь. Пострадавшим - скорейшего выздоровления! В результате сброса взрывного устройства в доме повреждена кровля", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Богомаз: при атаке дронов ВСУ в Брянской области пострадали два человека