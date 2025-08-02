https://ria.ru/20250802/vsu-2033014319.html

В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 02.08.2025

В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

Два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T17:58:00+03:00

2025-08-02T17:58:00+03:00

2025-08-02T17:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "ВСУ атаковали FPV-дронами в Суземке жилой дом. К сожалению, легкие ранения получили два мирных жителя. Мужчинам своевременно оказана медицинская помощь. Пострадавшим - скорейшего выздоровления! В результате сброса взрывного устройства в доме повреждена кровля", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250802/svo-2032976376.html

брянская область

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происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины