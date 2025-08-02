https://ria.ru/20250802/vsu-2032985745.html

В Энергодаре при атаке дрона ВСУ погибла женщина

В Энергодаре при атаке дрона ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 02.08.2025

В Энергодаре при атаке дрона ВСУ погибла женщина

При атаке украинского дрона по автомобилю в Энергодаре погибла женщина, сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T14:15:00+03:00

2025-08-02T14:15:00+03:00

2025-08-02T14:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости. При атаке украинского дрона по автомобилю в Энергодаре погибла женщина, сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале."Уточнение: погибла женщина. Мужчина ранен, эвакуирован. Ему оказывается вся необходимая помощь", — написал он. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, россия