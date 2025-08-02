https://ria.ru/20250802/vsu-2032980528.html

В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина

В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина - РИА Новости, 02.08.2025

В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина

Мирная жительница ранена в результате атаки дронов ВСУ на село Некислица Севского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T13:04:00+03:00

2025-08-02T13:04:00+03:00

2025-08-02T13:04:00+03:00

происшествия

севский район

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате атаки дронов ВСУ на село Некислица Севского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Некислица Севского района. В результате удара украинских FPV-дронов по жилому дому, к сожалению, ранения получила мирная жительница", - написал он в Telegram-канале. Как уточнил Богомаз, женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. В доме повреждены фасад и остекление, добавил губернатор.

https://ria.ru/20250506/ataka-2015381068.html

севский район

брянская область

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Варвара Скокшина

происшествия, севский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины