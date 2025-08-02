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В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина - РИА Новости, 02.08.2025
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13:04 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/vsu-2032980528.html
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина - РИА Новости, 02.08.2025
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина
Мирная жительница ранена в результате атаки дронов ВСУ на село Некислица Севского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:04:00+03:00
2025-08-02T13:04:00+03:00
происшествия
севский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате атаки дронов ВСУ на село Некислица Севского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Некислица Севского района. В результате удара украинских FPV-дронов по жилому дому, к сожалению, ранения получила мирная жительница", - написал он в Telegram-канале. Как уточнил Богомаз, женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. В доме повреждены фасад и остекление, добавил губернатор.
https://ria.ru/20250506/ataka-2015381068.html
севский район
брянская область
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происшествия, севский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Севский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина

При атаке дронов ВСУ на брянское село Некислица пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате атаки дронов ВСУ на село Некислица Севского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Некислица Севского района. В результате удара украинских FPV-дронов по жилому дому, к сожалению, ранения получила мирная жительница", - написал он в Telegram-канале.
Как уточнил Богомаз, женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь.
В доме повреждены фасад и остекление, добавил губернатор.
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ПроисшествияСевский районБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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