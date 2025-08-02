https://ria.ru/20250802/vsu-2032980528.html
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина - РИА Новости, 02.08.2025
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина
Мирная жительница ранена в результате атаки дронов ВСУ на село Некислица Севского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:04:00+03:00
2025-08-02T13:04:00+03:00
2025-08-02T13:04:00+03:00
происшествия
севский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате атаки дронов ВСУ на село Некислица Севского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Некислица Севского района. В результате удара украинских FPV-дронов по жилому дому, к сожалению, ранения получила мирная жительница", - написал он в Telegram-канале. Как уточнил Богомаз, женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. В доме повреждены фасад и остекление, добавил губернатор.
https://ria.ru/20250506/ataka-2015381068.html
севский район
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Севский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина
При атаке дронов ВСУ на брянское село Некислица пострадала женщина